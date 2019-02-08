Испорченная красота: как изменилась Ани Лорак за последние несколько лет

Ани Лорак: instagram.com

В последнее время внешность певицы поддается сильной критике из-за увлечения "улучшайзингом"

Скандально известную украинскую певицу Ани Лорак, недавно пережившую развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, в последние годы нещадно критикуют за увлечение пластическими операциями и уколами красоты, из-за которых 40-летняя звезда растеряла былую красоту и обаяние.

Styler исследовал снимки исполнительницы, размещенные в открытых источниках, а также в Instagram звезды, чтобы разобраться, насколько обоснованны (или же наоборот - безосновательны) нападки поклонников певицы.

Подтяжка бровей

Итак, во-первых, у певицы за последние пару лет изменился разрез глаз, надбровная дуга стала заметно приподнятее и изогнутее, что никогда не было характерно для лица Каролины. Подобные изменения могут свидетельствовать о том, что исполнительница прибегла к операции по подтяжке бровей.

Подтяжка бровей (коллаж РБК-Украина)

Увеличение губ

Одним из самых заметных изменений во внешности певицы стали ее губы, которые в последнее время становятся все более пухлыми. К тому же у певицы всегда была легкая ассиметрия верхней губы, которая сейчас исчезла. И если ранее она пыталась корректировать размер губ при помощи косметики, то сейчас, очевидно, Каролина стала прибегать к уколам гиалуроновой кислоты.

Увеличение губ (коллаж РБК-Украина)

Увеличение груди

Но самым выдающимся изменениям, которое заметно невооруженным глазом, стала конечно грудь певицы, растущая не по дням, а по часам. Если ранее исполнительница прибегала к хитрости бюстгалтеров с пуш-ап эффектом, то сейчас они ей вовсе не нужны.

Увеличение груди (коллаж РБК-Украина)

Также есть подозрение, что Каролина прибегла к операции по удалению так называемых "комков Биша", а также круговой подтяжке лица, поскольку овал исполнительницы, имеющей от природы округлое лицо, также существенно изменился. Единственное, что не подверглось изменению, это нос певицы, хотя на разных фото можно заметить, то появляющуюся, то исчезающую небольшую горбинку, но, возможно, здесь исполнительница хитрит с фотошопом.

Ниже мы представляем подборку фото певицы, начиная с детства, первых минут славы на "Утренней звезде" в 1995 году, плодотворного сотрудничества с Юрием Фалесой и до последних фото, сделанных в 2019 году.

Подборка фото Ани Лорак разных лет (взято из открытых источников)

К слову, недавно певица выложила в сеть фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце правой руки.

Также мы сообщали, что брат Ани Лорак рассказал, что певица до последнего надеялась спасти брак.