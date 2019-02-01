Надеялась на примирение: брат Ани Лорак рассказал подробности ее развода

Коллаж РБК-Украина

Исполнительница долгое время пыталась уберечь брак

31 января известная исполнительница Ани Лорак официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. По словам брата певицы, она до последнего надеялась спасти брак. Об этом информирует ТСН.

Переживания Лорак относительно развода уже давно ослабли. "Я думаю, что основное переживание - кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - сказал брат Лорак.

Он добавил, что исполнительница до последнего пыталась спасти брак и надеялась на примирение. Однако расстояние все разрушило. Поскольку у Мурата был бизнес в Украине, а Лорак последние годы работала в РФ.

"Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего. Была надежда, если бы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Оно затянулось и переросло в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах", - прокомментировал Игорь.

Вместе с тем, Куек рассказал, что экс-супруги уже решили вопрос относительно опеки над общей дочерью Софией. Девочка будет жить вместе с мамой, поскольку финансовый вопрос в их семье не является проблемой и она имеет возможность дать все, что дочери нужно.

Также Ани Лорак не препятствует общению Мурата с Софией и не таит никаких обиды. "У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание", - добавил Игорь.

Напомним, что, если верить астрологам, то развод Лорак именно в этот день был неизбежен. Если верить экспертам, этот развод сулит Каролине финансовые потери.

Кстати, мы собрали для вас топ-6 самых романтичных фото экс-возлюбленных - Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Сказочная история любви длилась около 13 лет.

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