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Скоро как Леонтьев будет: Ани Лорак подвергли жесткой критике

STYLERПерсоны    08.02.2019 - 10:13
Скоро как Леонтьев будет: Ани Лорак подвергли жесткой критике
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певицу упрекают в чрезмерной любви к ботоксу

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно официально развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, поделилась очередным снимком, который был раскритикован пользователями. Соответствующее фото опубликовано в Instagram исполнительницы.

На селфи, которое певица выложила в социальную сеть, Лорак позирует в белом халате и с ярким макияжем, вызывая весьма неоднозначную реакцию у своих фанатов.

Скоро как Леонтьев будет: Ани Лорак подвергли жесткой критикеФото: (instagram.com/anilorak)

Были те, кому фото понравилось, однако большинство посчитали образ Лорак странным. Подписчики пишут, что исполнительница явно переборщила с ботоксом, и сравнили ее с Леонтьевым:

"Такая красивая девочка была, зачем же себя так испортила...";

"Что случилось с лицом?";

"Не очень";

"Лягушка";

"Скоро как Леонтьев будет. Такая красотка была. Эх...";

"Страшилка";

Скоро как Леонтьев будет: Ани Лорак подвергли жесткой критике

Скриншот: (instagram.com/anilorak)

Напомним, что украинская певица Ани Лорак испытывает финансовые трудности из-за своего масштабного шоу DIVA, на которое было потрачено очень много денег.

Ранее сообщалось, что фанаты набросились на располневшую Ани Лорак. Подписчики сильно удивились внешнему виду певицы на одном из ее видео.

Мы также писали о том, что психолог объяснила, что хотела сказать Ани Лорак, когда выставила в Instagram сначала мрачную фотографию в черном, а потом абсолютно противоположную.

 

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