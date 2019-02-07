Ани Лорак на грани банкротства: известны причины финансовых проблем певицы

Коллаж РБК-Украина

Концертное шоу DIVA оказалось очень затратным для певицы

Украинская певица Ани Лорак испытывает финансовые трудности из-за своего масштабного шоу DIVA, на которое было потрачено очень много денег. Об этом сообщают СМИ.

На концертное шоу певицы понадобилось более 200 тонн оборудования и около 250 работников. При этом данное шоу не покрыло даже убытков.

Создание шоу подразумевало сооружение сцены-трансформера, специальные лифты и множество сценических нарядов. На все это понадобились колоссальные средства.

Но концерты не принесли тех доходов, на которые рассчитывала певица. Таким образом, Ани Лорак оказалась в миллионных долгах. По данным СМИ, она должна банкам около 5 млн долларов. Вернуть долг певице необходимо в течение двух лет.

Стоит отметить, что первое шоу DIVA прошло в Минске. После этого Ани Лорак поехала представлять его в США. В данный момент оценить это шоу могут жители Российской Федерации.

Напомним, что появилось решение суда по разводу Ани Лорак с ее мужем Муратом Налчаджиоглу.

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