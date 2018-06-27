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Открытие музея Трои в Турции: туристу на заметку

STYLERПутешествия        27.06.2018 - 00:13
Музей Трои в Турции
Музей Трои в Турции

В июле состоится специальная церемония открытия музея

Как известно, Министерство культуры и туризма Турции объявило 2018-й – Годом Трои, на который приходится 20-я годовщина включения Трои в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Благодаря культурным, спортивным и научным мероприятиям на национальном и международном уровне, город Чанаккале превратился в важный центр, который посещают любители истории со всего мира.

Музей Трои был избран лучшим образцом современного археологического музея из 150 проектов на Национальном архитектурно-дизайнерском конкурсе. В июле состоится специальная церемония открытия, на которую будут приглашены представители национальных и международных СМИ, лидеры общественного мнения в области культуры, искусства и туризма, а также выдающиеся фигуры в мире искусства и спорта.

Территория музея находится под открытым небом площадью 37.250 кв.м, из них главное здание занимает 12.765 кв.м. Площадь выставочных залов составляет более 3.000 кв.м, в них представлено около 2.000 экспонатов, найденных в городах Троя и Троада: скульптуры, саркофаги, надписи, алтари, металлическая посуда, золотые украшения и монеты. Кроме этого, 24 образца ювелирных украшений, которые были контрабандой вывезены из Археологического комплекса в США и возвращены обратно в 2012 году.

Посетители музея смогут познакомиться с археологической экспозицией, которая расположена на четырех этажах и разделена на семь основных категорий: “Археология в регионе Троада”, “Бронзовый век Трои”, "Эпос Илиада и Троянская война”, “Троада и Илион в античный период”, “Период Восточной Римской и Османской империй”, “История археологии”, “Следы Трои”.

Также на территории музея встречаются культуры Востока и Запада, они будут рассказывать о 5000-летних легендах и мифах, цивилизации Трои и ее значении для культурного наследия Турции.

Демонстрируя все подробности жизни древнего города, Музей Трои предоставит посетителям со всего мира максимально исчерпывающую информацию, ведь все экспонаты будут представлены с помощью анимации, интерактивных фильмов и имитирования.

Напомним, в Португалии заменили скандально известный бюст Роналду.

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Теги: Турция, музей
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