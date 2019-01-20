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Известная украинская спортсменка решила выступать за Россию

STYLERСпорт    20.01.2019 - 16:14
Известная украинская спортсменка решила выступать за Россию
Фото: Наталья Погребняк (ru.wikipedia.org)

Наталья вышла замуж и получила российское гражданство

Известная украинская легкоатлетка Наталия Погребняк теперь будет выступать за Россию. Спортсменка вышла замуж за россиянина и сменила гражданство. Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже дала ей на это разрешение. Об этом сообщает ТАСС. Теперь украинка может подать заявку на получение нейтрального статуса, чтобы выступать на международных соревнованиях.

"Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, IAAF в ответ на наш запрос позволила спортсменке выступать на внутренних стартах. Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на международных турнирах", - сказано в сообщении.

Известная украинская спортсменка решила выступать за Россию

Фото: Наталья Погребняк (uk.wikipedia.org/wiki)

Исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин сообщил, что вопрос полноценного изменения спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена ​​в своих правах.

Напомним, что Наталья Погребняк  - украинская легкоатлетка, специализируется в спринте. Заслуженный мастер спорта Украины. Чемпионка Украины в беге на 100 метров. Чемпионка Европы в эстафете 4х100 м. Ей 30 лет, она родилась в городе Купянске.

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