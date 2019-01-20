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Відома українська спортсменка вирішила виступати за Росію

STYLERСпорт    20.01.2019 - 16:14
Відома українська спортсменка вирішила виступати за Росію
Фото: Наталія Погребняк (ru.wikipedia.org)

Наталя вийшла заміж і отримала російське громадянство

Відома українська легкоатлетка Наталія Погребняк тепер буде виступати за Росію. Спортсменка вийшла заміж за росіянина і змінила громадянство. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вже дала їй на це дозвіл. Про це повідомляє ТАСС. Тепер українка може подати заявку на отримання нейтрального статусу, щоб виступати на міжнародних змаганнях.

"Наталія вийшла заміж і отримала російське громадянство, IAAF у відповідь на наш запит дозволила спортсменці виступати на внутрішніх стартах. Вона також має право вже зараз подати заявку на отримання нейтрального статусу, який потрібен для виступу на міжнародних турнірах", - сказано в повідомленні.

Відома українська спортсменка вирішила виступати за Росію

Фото: Наталія Погребняк (uk.wikipedia.org/wiki)

Виконавчий директор ВФЛА Олександр Паркін повідомив, що питання повноцінного зміни спортивного громадянства і можливості представляти Росію на офіційних міжнародних стартах можна буде обговорювати з IAAF тільки тоді, коли Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) буде відновлена в своїх правах.

Нагадаємо, що Наталія Погребняк - українська легкоатлетка, що спеціалізується в спринті. Заслужений майстер спорту України. Чемпіонка України з бігу на 100 метрів. Чемпіонка Європи в естафеті 4х100 м. Їй 30 років, вона народилася в місті Куп'янську.

Як ми раніше писали, МОК вимагає від російських спортсменів повернути олімпійські медалі.

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