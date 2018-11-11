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Известный британский боксер стал претендентом на бой с Ломаченко

STYLERСпорт    11.11.2018 - 14:58
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Кролла признался, что хочет сразиться с Ломаченко, но бросать вызов ему — непочтительно

Известный британский боксер Энтони Кролла, который 10 ноября одержал победу в спарринге с индонезийцем Дауда Йорданой (116-112), стал претендентом на бой с Василием Ломаченко. О намерении Короллы драться с украинцем пишет Boxingscene.

"Если есть шанс, что я смогу сразиться с Василием Ломаченко, то я бы с удовольствием", — сказал боксер.

Также 31-летний британский боксер заявил, что предпочел бы провести бой в Англии.

"Но я не буду проявлять неуважение, бросая вызов такому хорошему бойцу, как Ломаченко", — сказал Кролла.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн рассказал корреспонденту Sport Arena о том, когда может состояться бой между Ломаченко и Кроллой. При этом он также выразил мнение, что поединок пройдет в США. Функционер не исключил того, что бой и вовсе может не состояться, но выразил в этом большие сомнения.

"Кролла может просто сидеть и ждать. Этот бой может состоятся даже в сентябре, если Лома решит драться против Педрасы, а затем делать объединительный бой. А возможно Ломаченко сделает титул вакантным и никогда не будет драться против Кроллы", — ответил Хирн.

Напомним, что Ломаченко посвятили необычную картину.

Ранее Ломаченко прокомментировал бой Хабиба - Конора.

Видео: (video.rbc.ua)

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