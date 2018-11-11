Відомий британський боксер став претендентом на бій з Ломаченко

Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Кролла зізнався, що хоче битися з Ломаченко, але кидати виклик йому — нешанобливо

Відомий британський боксер Ентоні Кролла, який 10 листопада здобув перемогу у спарингу з індонезійцем Дауда Йорданою (116-112), став претендентом на бій з Василем Ломаченком. Про намір Кролли битися з українцем пише Boxingscene.

"Якщо є шанс, що я зможу битися з Василем Ломаченком, то я б із задоволенням", — сказав боксер.

Також 31-річний британський боксер заявив, що волів би провести бій в Англії.

"Але я не буду проявляти неповагу, кидаючи виклик такому хорошому бійцю, як Ломаченко", — сказав Кролла.

Раніше промоутер британця Едді Хірн розповів кореспонденту Sport Arena про те, коли може відбутися бій між Ломаченко та Кроллою. При цьому він також висловив думку, що поєдинок пройде в США. Функціонер не виключив того, що бій і зовсім може не відбутися, але висловив в цьому великі сумніви.

"Кролла може просто сидіти і чекати. Цей бій може відбутися навіть у вересні, якщо Лома вирішить битися проти Педраси, а потім робити об'єднувальний бій. А можливо Ломаченко зробить титул вакантним, і ніколи не буде битися проти Кролли", — відповів Хирн.

Нагадаємо, що Ломаченко присвятили незвичайну картину.

Раніше Ломаченко прокоментував бій Хабіба - Конора.

Відео: (video.rbc.ua)