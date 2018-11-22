Лучший боксер мира признался в любви к Украине

Видео: YouTube/boxnationofficial

Известный украинский боксер Василий Ломаченко, который занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring, признался, что гордится тем, что он украинец. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Box Nation.

Василий Ломаченко рассказал, что гордится тем, что после поединка может поднять флаг Украины и надеется на то, что лучшее в его карьере еще впереди.

"Я горжусь тем, что родился в Украине. Я счастлив поднимать украинский флаг после поединка, показывая всем, что я - украинец. Я из Украины, и я этим горжусь. Это земля моих родителей, они дали мне жизнь, они дали мне шанс стать великим спортсменом, атлетом. Эта земля вырастила меня. Лучшее в моей карьере еще впереди, но это зависит от соперников. Я имею в виду сильнейших боксеров, которые знают, что нужно делать в ринге", - сказал Ломаченко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известный британский боксер стал претендентом на бой с Ломаченко.

Известный британский боксер Энтони Кролла, который 10 ноября одержал победу в спарринге с индонезийцем Дауда Йорданой (116-112), стал претендентом на бой с Василием Ломаченко.

А также мы писали о том, что Василий Ломаченко назвал свой топ-5 лучших боксеров мира.

Видео: РБК-Украина