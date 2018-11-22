Кращий боксер світу зізнався в любові до Україні

Відео: YouTube/boxnationofficial

Відомий український боксер Василь Ломаченко, який зайняв перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring, зізнався, що пишається тим, що він українець. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Box Nation.

Василь Ломаченко розповів, що пишається тим, що після поєдинку може підняти прапор України і сподівається на те, що найкраще в його кар'єрі ще попереду.

"Я пишаюся тим, що народився в Україні. Я щасливий піднімати український прапор після поєдинку, показуючи усім, що я - українець. Я з України, і я цим пишаюся. Це земля моїх батьків, вони дали мені життя, вони дали мені шанс стати великим спортсменом, атлетом. Ця земля виростила мене. Найкраще в моїй кар'єрі ще попереду, але це залежить від суперників. Я маю на увазі найсильніших боксерів, які знають, що потрібно робити в ринзі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомий британський боксер став претендентом на бій з Ломаченко.

Відомий британський боксер Ентоні Кролла, який 10 листопада здобув перемогу у спарингу з індонезійцем Дауда Йорданой (116-112), став претендентом на бій з Василем Ломаченком.

А також ми писали про те, що Василь Ломаченко назвав свій топ-5 кращих боксерів світу.

Відео: РБК-Україна