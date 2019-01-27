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Настоящие казаки: в Канаде хоккеисты поразили проукраинским жестом (фото)

STYLERСпорт    27.01.2019 - 22:27
Настоящие казаки: в Канаде хоккеисты поразили проукраинским жестом (фото)
Иллюстративное фото (pixabay)

Украинская Ночь стала настоящим праздником украинской культуры на канадской земле

Четвертый год подряд хоккеисты канадской команды "Dauphin Kings", одевают на игру под названием "Украинская Ночь" рубашки с украинской символикой. В прошлом году это была одежда с вышивкой, а в этом - сине-желтые рубашки с трезубцами. Об этом информирует Ukrainian People Magazine.

"Украинская Ночь" - так называют хоккейный матч, когда местная команда выходит на лед в форме с украинской символикой, а в перерывах между играми выступают украинские танцевальные коллективы, и выход игроков на лед также объявляется исключительно на украинском языке. Также на аукционе разыгрывались хоккейные рубашки Дофинцов с трезубцем или вышивкой.

 

Фото: (ukrainianpeople.us)

Игра закончилась со счетом 4: 1 - на этот раз победа досталась команде "Portage Terriers". В таком случае хоккеисты говорят: "Выиграли или проиграли, все равно король останется королем".

Настоящие казаки: в Канаде хоккеисты поразили проукраинским жестом (фото)Фото: (ukrainianpeople.us)

Напомним, что Джамала восхитила сеть необычным образом в народном стиле. Певица красуется в бархатном халате-кафтане, расшитым золотыми нитками и декорированным меховым воротником. Под кафтаном - расшитая сорочка.

Мы писали, что 13-летняя украинка будет играть в мужском чемпионате. Полина высказывает волнение, так как переживает, что мальчики могут играть в силовую из-за чего можно получить травму. Однако, с другой стороны, девушка осознает, что рядом есть команда, которая всегда может поддержать.

Мы также сообщали, что в прошлом году канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. "Украинская ночь" стала уже традиционной для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора.

 

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