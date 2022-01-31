DZIDZIO сменил амплуа и сделал откровенное заявление: "долго колебался, перед тем как согласиться"

"Игры талантов" стартуют 26 февраля (фото: канал "Украина")

"Я долго колебался, перед тем как согласиться на роль ведущего, ведь знал, что мой страх обязательно догонит меня. Когда-то в школе был предмет чтения и в какой-то день надо было читать на скорость. А я мог делать все: пересказывать, красиво рассказывать стихи, а вот быстро читать - нет. Однако как-то заметил, что мне удается это делать быстрее, если руками подпереть щеки, правда, на экзамене это не помогло - поставили мне 3 балла. А тут вообще такого не сделаешь", - рассказал он журналистам.

Именно это вызвало у артиста наибольший страх, ведь впервые в жизни ему довелось читать с суфлера.

"Игры талантов" стартуют 26 февраля (фото: канал "Украина")

Но ведущий признается - тяжело было первые несколько минут, а дальше - все "пошло как по маслу".

"Я понял одно - нет ничего сложного, главное - попробовать! Ставьте перед собой вызовы! Я очень переживал, даже праздники пропустил - читал текст, учил, но переборол свой страх! Скажу даже, что начинаю чувствовать вкус от этого: "Вова Остапчук, когда я окончательно пойму, что это мое - берегись! Главное - не начинай петь, потому как тебе понравится", - смеясь прокомментировал DZIDZIO.

DZIDZIO на шоу "Игры талантов "(фото: канал "Украина")

Напомним, что в новом игровом шоу за победу и денежный приз в сумме 150 тысяч гривен будут соревноваться простые украинцы, помогать которым будуть звезды шоу-бизнеса.

Им нужно угадать скрытые таланты 11 человек, но сделать это будет непросто. Участники мастерски скроют свои уникальные способности, поэтому игрокам придется применить логику и интуицию, чтобы правильно распознать эти таланты.