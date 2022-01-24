ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу "Игры талантов"

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 18:18
Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу "Игры талантов" Шоу "Игры талантов" стартует в феврале (кадр з відео / igry_talantiv)
Автор: Styler

Уже скоро развлекательное шоу "Игры талантов" по всемирно известному формату Game of Talents поразит украинских зрителей невероятными способностями участников и зрелищными постановками.

Съемки нового шоу канала "Украина" уже стартовали. И мы предлагаем вам первые фото со съемочной площадки.

Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу &quot;Игры талантов&quot;Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу &quot;Игры талантов&quot;Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу &quot;Игры талантов&quot;

Первые кадры со съемок шоу (фото: пресс-служба канала "Украина")

Заметим, что специально для нового проекта в одном из павильонов Киева построили одну из самых технологичных студий за всю историю украинского телевидения. Только монтажные работы заняли около 3 недель, а в целом – с начала разработки до момента реализации понадобилось около 5 месяцев.

Команда проекта проводила специальные тесты отдельных элементов декорации, чтобы достичь визуального эффекта светопреломлению в кадре.

Главной гордостью украинской адаптации стала огромная 10-тонная люстра, которая является не только визуальным, но и технологическим элементом шоу.

"Эта уникальная разработка создана специально для украинской версии шоу, в других странах ее нет... Один из значимых элементов студии - хрустальные призмы на люстре, которые изготавливали более месяца путем наложения различных фактур, чтобы достичь визуальной глубины и объемного красочного эффекта. Поскольку наши игроки должны угадать талант участника, то в момент их знакомства люстра опущена и служит фоном, а когда интрига открывается – она поднимается и начинается номер", - говорит режиссер-технолог Алексей Жембровский.

Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу &quot;Игры талантов&quot;

Ведущий шоу "Игры талантов" - DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Канье Уэст и Джулия Фокс – звезды стритстайла на Неделе моды в Париже: яркие образы пары и других гостей
Канье Уэст и Джулия Фокс – звезды стритстайла на Неделе моды в Париже: яркие образы пары и других гостей