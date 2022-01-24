Смотрите первые фото со съемок долгожданного шоу "Игры талантов"

Съемки нового шоу канала "Украина" уже стартовали. И мы предлагаем вам первые фото со съемочной площадки.

Первые кадры со съемок шоу (фото: пресс-служба канала "Украина")

Заметим, что специально для нового проекта в одном из павильонов Киева построили одну из самых технологичных студий за всю историю украинского телевидения. Только монтажные работы заняли около 3 недель, а в целом – с начала разработки до момента реализации понадобилось около 5 месяцев.

Команда проекта проводила специальные тесты отдельных элементов декорации, чтобы достичь визуального эффекта светопреломлению в кадре.

Главной гордостью украинской адаптации стала огромная 10-тонная люстра, которая является не только визуальным, но и технологическим элементом шоу.

"Эта уникальная разработка создана специально для украинской версии шоу, в других странах ее нет... Один из значимых элементов студии - хрустальные призмы на люстре, которые изготавливали более месяца путем наложения различных фактур, чтобы достичь визуальной глубины и объемного красочного эффекта. Поскольку наши игроки должны угадать талант участника, то в момент их знакомства люстра опущена и служит фоном, а когда интрига открывается – она поднимается и начинается номер", - говорит режиссер-технолог Алексей Жембровский.

Ведущий шоу "Игры талантов" - DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)