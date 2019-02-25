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Хотели разжалобить: продюсер раскритиковал Анна-Мария

STYLERТелешоу    25.02.2019 - 13:03
Хотели разжалобить: продюсер раскритиковал Анна-Мария
Фото: Анна-Мария (instagram.com/annamariaduet)

В ответах дуэта на провокационные вопросы была сделана ставка на эмоции, считает Александр Ягольник

Многим зрителям во время финал Нацотбора на Евровидение казалось, что после скандального интервью, которое ANNA MARIA дали журналисту Роману Скрипіну на телеканале ATR, они сделают выводы и будут после своего решающего выступления вести себя иначе, но этого не произошло.

Однако такое поведение девушек для известного продюсера и автора песен Александра Ягольника кажется наоборот предсказуемым. Такое мнение он высказал в комментарии для Styler.

"Я смотрел в их глаза и подумал, что им нашу боль по потере Крыма не понять никогда. Они считают, что они правы, считают, что мы все должны их понять. И при этом сами не понимают, что такое коллаборация. Конечно, обидно видеть людей, которые хотят представлять Украину, но при этом не исповедуют те ценности, которые являются фундаментальными для большинства украинцев", - говорит он.

Хотели разжалобить: продюсер раскритиковал Анна-МарияФото: ANNA MARIA (коллаж РБК-Украина)

Также продюсер и композитор добавил: чувствовалось, что их готовили к этим вопросам.

"Они как юристы на процессах - знают, что делать, что говорить, смогли слезу в нужное время пустить, чтобы разжалобить нас. А по сути ими была сделана ставка на эмоции: говорили о родителях, держались за руки и чуть не плакали", - считает Ягольник.

Напомним, ранее продюсер сделал заявление о том, что в голосование Нацотбора вмешались посторонние силы, а на аккаунты публичных людей была атака ботов.

Также громкое заявление о Евровидении сделала известная украинская писательница.

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