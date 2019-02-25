Им боли по потере Крыма не понять: продюсер о скандале с Анна-Мария и Нацотборе

Александр Ягольник – о том, можно ли было избежать скандала на Нацотборе и почему Украине не стоит отказываться от участия во всемирно известном конкурсе

В финале Нацотбора на Евровидение 2019, который состоялся 23 февраля в Киеве, одержала победу певица MARUV, опередив по результатам голосования всех остальных артистов-участников отбора.

Так, судьи отдали группе "Анна-Мария" всего один балл. Вероятно, одной из причин такого решения жюри и зрителей стало то, что девушки попали в скандал из-за своей позиции по Крыму: они так и не ответили на вопрос о том, является ли Крым украинским. Кое-кто уже назвал нынешний Нацотбор наиболее скандальным из всех, которые происходили в Украине до этого.

Ранее известный украинский продюсер и автор песен Александр Ягольник комментарии Styler РБК-Украина выразил свое удивление тем, насколько нынешний Нацотбор богатый на пророссийское направление большинства его финалистов.

Уже после финала Национального отбора мы спросили у Александра, как он оценивает результаты голосования жюри и зрителей, а также о том, стоит ли пересматривать механизм отбора артистов на Нацотбор из-за скандалов, которые возникают вокруг шоу.

“В телефонное голосование вмешалось ФСБ”

Продюсер и композитор считает, что ФСБ полностью вмешалась в наш Нацотбор и в телефонное голосование.

"Иначе я просто не верю, что вся Украина поставила только один балл YUKO, которая, отвечая на упреки Сергея Притулы, хорошо вышла из ситуации и отказалась от российского гражданства в пользу украинского. Это мужественный поступок, господа! Я считаю, что мало баллов хотела дать такой певице скорее ФСБ и Кремль, чем все украинское общество, которое за всем наблюдало, а тут вдруг произошло такое, что до сих пор не налазит не только на мое сознание", - говорит Ягольник. Фото: Продюсер и композитор Александр Ягольник (facebook.com/Александр Ягольник)

По его словам, всего лишь один балл получили YUKO, а больше баллов получили ANNA MARIA, которые попали в скандал из-за высказывания о Крыме.

"Больше баллов получили коллаборантки из Крыма, о которых гудит весь интернет, и это странно. Я считаю, что это второе очевидное доказательство того, что ФСБ на "день советской армии" вмешалась и доказала всем, что она имеет силу здесь. Тысячи ботов скоординированно атаковали аккаунты публичных лиц, выступавших против MARUV. Мой в частности", - говорит он.

"То, что ANNA MARIA получила больше баллов, чем YUKO – свидетельствует о том, что ФСБ хочет в очередной раз продемонстрировать, что "предавать Россию нельзя". При этом очевидное коллаборанство в украинском обществе образца 2019 года получает еще больше баллов – кто в это поверит? Поэтому, я не верю в честность нынешнего голосования, и к тому же в Фейсбуке много кто писал, что не смог проголосовать за YUKO. У нас два национальных мобильных оператора имеют московский капитал, это всем известно. И сейчас будут рассказывать о том, что все честно? Весь мир знает, что ФСБ может вмешаться даже в американские выборы. Разве у кого-то есть сомнения, что Украину с нашим Национальным отбором накрыть значительно легче?", - говорит музыкальный эксперт.

Он вспоминает, что когда в свое время в конкурсе принимала участие Джамала, то уже тогда ФСБ разрабатывала тактику, как бороться с голосами на главном Евровидении, которое для них является стратегическоим и имиджевым событием.

Фото: MARUV (facebook.com/maruvofficial)

"О борьбе за голоса, которая была между Джамалой и Лазаревым, все тогда писали и говорили. И о большом количестве людей, которых задействовали для этого голосования. Я думаю, что еще тогда это было просто "первой ласточкой", и мы увидели, как такая технология может быть применена в Евровидении", - считает известный продюсер.

Он добавляет: Россия продолжает использовать в борьбе с Украиной самые разные методы борьбы, и Евровидение и сам Нацотбор становится в этой борьбе очередным инструментом.

“Обидно видеть людей, которые хотят представлять Украину, но не исповедуют ее ценностей”

Многие из зрителей Нацотбора заметили: когда победительница MARUV в очередной раз сказала, что своими выступлениями в России "несет мир", публика в зале ей аплодировала.

"Думаю, все знают, что у нас есть определенное количество людей, которые поддерживают и Россию, и подобных исполнителей. Это просто лишний очевидный довод общества о том, что если бы приняли закон Кириленко, то этого не было бы. А так – эта ситуация есть, и стыдно от того всем нормальным людям, которые все понимают. Конечно, ФСБ скрыла все концы, и их спецоперация выстроена так, что будто все действительно честно. А на самом деле мы видим, что все эти карты – крапленые", - говорит Александр Ягольник.

Некоторым людям казалось, что после скандального интервью, которое ANNA MARIA дали журналисту Роману Скрыпину на телеканале ATR, они сделают выводы и будут во время финала Нацотбора вести себя иначе, но этого не произошло.

Фото: Сестры из дуэта Анна-Мария не смогли ответить, чей Крым (коллаж РБК-Украина)

Однако такое поведение девушек для Ягольника кажется наоборот предсказуемым.

"Я смотрел в их глаза и подумал, что им нашу боль по потере Крыма не понять никогда. Они считают, что они правы, считают, что мы все должны их понять. И при этом сами не понимают, что такое коллаборация. Конечно, обидно видеть людей, которые хотят представлять Украину, но при этом не исповедуют те ценности, которые являются фундаментальными для большинства украинцев. И еще: чувствовалось, что их готовили к этим вопросам. Они как юристы на процессах - знают, что делать, что говорить, смогли слезу в нужное время пустить, чтобы разжалобить нас. А по сути, ими была сделана ставка на эмоции: говорили о родителях, держались за руки и чуть не плакали", - считает он.

“Слова MARUV расходятся с действиями”

Но стоит ли нам сейчас продолжать оценивать MARUV с политической точки зрения, если после вопроса Джамалы, является ли Крым украинским, она ответила утвердительно? По словам продюсера, MARUV может и не такое сказать, однако на практике ее заявления расходятся с действиями.

"Факты говорят сами за себя. Филипп Киркоров, который смотрел наш Национальный отбор, сидя где-то в российской глубинке перед концертом, сказал, что он горячо поддерживает ее. И я не исключаю, что они там в России сделают какие-то выводы для своего отбора, увидев, как это у нас происходит. Они поддерживают MARUV, и Киркоров озвучил все тезисы российской пропаганды, которые говорила MARUV, только другими словами", - считает Александр Ягольник.

“Нацотбор - первоклассное шоу, от которого не стоит отказываться”

После объявления результатов финала Национального отбора также звучали мнения о том, что Украине после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе вообще стоило отказаться от участия в Евровидении, и тогда не возникало бы таких прецедентов, как сейчас.

Однако Ягольник этого мнения не разделяет.

Фото: В этом году на Национальном отборе было немало скандалов (eurovision.ua)

"Я с этим не согласен. Считаю, что с того времени, как СТБ объединились с UA:Перший, создавая такое шоу, украинское общество и украинский шоу-бизнес имеет первоклассное музыкально-интеллектуальное шоу, которого даже в тоталитарной РФ нет. Ни одно из существующих шоу на телевидении не несет такой роли, такой интриги и такого напряжения, как Национальный отбор на Евровидение. Поэтому нам не стоит от этого отказываться. А этого шума и скандала можно было избежать, если бы год назад парламент проголосовал за закон Кириленко о гастролях российских исполнителей", - убежден продюсер и композитор.

По его словам, редакторская и продюсерская группа Национального отбора на Евровидение должна наконец понять, что когда человек выходит к международной общественности, то он должнен иметь все-таки прочную гражданскую проукраинскую позицию.

"Гражданская позиция для международного сообщества – это важно, и для нас всех она также очень важна. Особенно сейчас, во время войны на Донбассе и после аннексии Крыма. Меня радует, что по крайней мере Общественное телевидение понимает важность этого вопроса и пытается на это как-то результативно повлиять. Но у всех есть юристы, и MARUV без российской поддержки России не останется. Это же им выгодно показать, что они идут на сближение. Просто надо глянуть, что говорит Киркоров, и все станет понятным", - обращает внимание он.

Напомним, ранее Александр Ягольник рассказал об украинских артистах, которые выступают в России.

Кроме того, MARUV сделала официальное заявление относительно участия в Евровидении.