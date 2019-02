Поступок просто жуткий: Лобода вляпалась в новый скандал

Как жаль, что в погоне за славой люди, своими поступками, теряют себя... #ЖаннаВрунишка ‍. . . #Repost @natellakrapivina я презираю ложь в любых ее проявлениях. и глупость, произнесенную торжественным тоном. я прокомментировала это ради моих ребят @synelnykov_yevgen @synelnykova и ради всей нашей семьи #teenspiritstudio #орелирешка @orelireshka_official ссылка на полное видео в шапке профиля.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Feb 19, 2019 at 1:41am PST