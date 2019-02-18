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Она здесь неестественная: Лобода показала редкое видео с дочерью

STYLERПерсоны    18.02.2019 - 09:26
Она здесь неестественная: Лобода показала редкое видео с дочерью
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода улетела на отдых с дочерью

 

Опальная певица Светлана Лобода в Instagram поделилась редким видео со своей старшей дочкой Евой. Судя по подписи к ролику, певица с ребенком улетели на отдых.

На кадрах запечатлены первые минуты Светланы и Евы в новой стране. Они вместе идут по ночному аэропорту. При этом видно, что на улице прохладно. Хотя Еве, судя по всему, не холодно, так как она просит маму: "Можно я сниму шапку?". Лобода, конечно же, не разрешила дочке сделать это. Но при этом разрешила поцеловать себя.

"После событий в октябре 2018 года я дала себе слово отдыхать с моими девочками чаще. Мы так счастливы вместе! Всем добра!" - подписала видео Светлана.

Лобода с дочерью на отдыхе (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи активно комментируют ролик и желают своей любимице хорошего отпуска. Но некоторые все же отмечают, что Лобода "здесь неестественная". Также многие спрашивают: где Тильда (младшая дочь певицы, с которой она недавно публиковала фото)? При этом юзеры говорят, что "нельзя так мало проводить времени с малышкой Тильдой".

Добавим, что исполнительница не очень часто балует фанатов видео со своими детьми.

Ранее мы писали о том, что Лобода показала жуткие последствия пластической хирургии. Артистка шокировала поклонников губами, которые с начала карьеры украинской певицы, постоянно выступающей в РФ, увеличились в несколько раз.

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