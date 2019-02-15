Похожа на папу: Лобода показала редкое фото с Тильдой

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Светлана Лобода поделилась снимком с младшей дочерью

Скандальная певица Светлана Лобода в Instagram поделилась снимком со своей младшей дочкой Тильдой. Это, к слову, один из немногих снимков, на которых можно увидеть рожденного в мае прошлого года ребенка - за все это время артистка показала всего лишь пару фото со своим чадом. Но в пятницу Лобода, на радость фанатам, снова поделилась редким семейным фото.

На нежном снимке Светлана держит маленькую Тильду за руку. И несмотря на то, что лицо малышки не попало на фото, кадр получился очень трогательным. А еще большей трогательности придает фотографии маленькое сердечко, которое мама двоих детей "влепила" на снимок.

Светлана Лобода и Тильда (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, в одном из интервью одиозная исполнительница призналась, что ее дочурка не очень-то и похожа на свою маму.

"Больше она похожа на папу", - сказала Лобода.

Можно предположить, что младшая наследница Светланы похожа на фронтмена популярной рок-группы Rammstein. Ведь большинство поклонников уверены - Тильда является дочкой Тилля Линдеманна. Впрочем, об этом говорят и в окружении самой певицы.

Ранее мы писали о том, что фанаты разнесли новый клип популярной певицы, назвав его "холодным, мертвым и пластиковым".

Также сообщалось, что Светлану заподозрили в операции по уменьшению груди.

Видео: РБК-Украина