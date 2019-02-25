Скандала на Нацотборе можно было избежать: стало известно, как именно

Известный продюсер и автор песен объяснил, можно было обойтись без жарких споров во время Нацотбора

После объявления результатов финала Национального отбора звучали мнения о том, что Украине после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе вообще стоило отказаться от участия в Евровидении, и тогда не возникало бы таких прецедентов, как сейчас.

Однако известный продюсер и автор песен Александр Ягольник этого мнения не разделяет. В комментарии для Styler он выразил мнение о том, как можно было избежать скандала с Нацотбором.

"Я считаю, что от участия в Евровидении Украине отказываться не стоит. С того времени, как СТБ объоединились с UA:Перший, создавая такое шоу, украинское общество и украинский шоу-бизнес имеет первоклассное музыкально-интеллектуальное шоу, которого даже в тоталитарной РФ нет", - говорит он.

По словам Ягольника, ни одно из существующих шоу на телевидении не несет такой роли, такой интриги и такого напряжения, как Национальный отбор на Евровидение.

"Поэтому нам не стоит от этого отказываться. А этого шума и скандала можно было избежать, если бы год назад парламент проголосовал за закон Кириленко о гастроли российских исполнителей", - убежден продюсер и композитор.

Фото: MARUV победила в Нацотборе (instagram.com/maruvofficial)

По его словам, редакторская и продюсерская группа Национального отбора на Евровидение должна наконец понять, что когда человек выходит к международной общественности, то он должен иметь все-таки прочную гражданскую проукраинскую позицию.

"Гражданская позиция для международного сообщества – это важно, и для нас всех тоже очень важна. Особенно сейчас, во время войны на Донбассе и аннексии Крыма. Меня радует, что по крайней мере Общественное телевидение понимает важность этого вопроса и пытается на это как-то результативно повлиять", - обращает внимание он.

Напомним, ранее Александр Ягольник рассказал об украинских артистах, которые выступают в России.

Кроме того, MARUV может отказаться от выступлений в России, несмотря на требования НСТУ.