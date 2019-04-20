Вообще ох*енел?: детали громкого скандала на шоу Холостяк 9

19 апреля в эфир вышел 7 выпуск шоу Холостяк 2019. Главный герой шоу - Никита Добрынин - попал в очередной скандал: на этот раз причиной тому стало проявление чувств к одной из фавориток на глазах у остальных участниц шоу. Также девушек возмутило, что Добрынин бросил их в аэропорту.

Инцидент с аэропортом в Париже заметно испортил настроение девушкам, которым пришлось самостоятельно добираться в Бордо. Для разрядки ситуации Никита решил устроить групповое свидание. Главный герой побеседовал с Наташей, которая неоднократно пыталась доказать, что достойна внимания, после чего пошел на прогулку с Дашей. Девушка выглядела расстроенной, и, вероятно, во время беседы вдоль берега, Добрынин решил подбодрить участницу поцелуем.

Холостяк 2019 7 выпуск – детали скандала с поцелуем на шоу (скриншот)

Этот момент происходил на глазах у остальных участниц проекта, которые выразили свое недовольство происходящим:

"В смысле целуются?! Смотрите девочки, ну посмотрите", – устроила истерику Наташа.

"Ты что, вообще ох*енел? Я тебе этого не прощу, никак", – за кадром возмутилась Оля.

И Оля и Лилия расплакались от увиденного. А Наташа посчитала такую неосторожность поводом для протестных речей. Она начала злобно высказываться, что остальные молчат и будут себя вести с Никитой, будто ничего не было. Она так надоела девушкам криками, что они начали на нее ругаться и просили замолчать.

"Мне просто сорвало крышу", – призналась Наташа.

Холостяк 2019 7 выпуск – Наташа (скриншот)

Лилия, которую ранил поцелуй Добрынина и Даши, попросила главного холостяка страны не делать так на глазах у других участниц проекта. В коллективе начало нарастать напряжение, что побудило Никиту извиниться за проступок. По словам героя, он думал, что отошел достаточно далеко.

"Я понимаю ваше переживание. Это непросто, я уверен, что мы выйдем из этой ситуации достойно", – ответил Холостяк и прервал на этой ноте свидание, оставив участниц в плохом настроении.

Поведение Добрынина настолько всех разочаровало, что некоторые остались в недоумении, как вообще дальше себя вести.

"Я не понимаю, что меня заставляет через это проходить и терпеть. Что дальше, сексом будут заниматься при нас? Я не понимаю, что я тут делаю. Я злая на себя. Я увидела и до сих пор тут нахожусь", – расплакалась Оля.

Холостяк 2019 7 выпуск – Оля (скриншот)

Что помогло успокоить девушек? Кухня! Участницы решили приготовить вкусные блюда, а Никита, тем временем отправился на свидание с Софией. В это время пошел дождь, пара спряталась в домике неподалеку от озера, а Никита начал приставать к девушке, однако напоролся на отпор и сцену ревности.

Напомним, что ранее самая яркая участница проекта рассказала о Никите.

Одна из участниц проекта Холостяк 9 рассказала всю правду о действиях Добрынина за кадром.