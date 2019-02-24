Не взяли бы даже в музучилище: известный продюсер о KAZKA и MARUV

Провал KAZKA на Нацотборе прокомментировал Бебешко (коллаж РБК-Украина)

Владимир Бебешко считает, что MARUV имеет прекрасные вокальные данные

Нацотбор на Евровидение 2019 стал самым громким по количеству провалов и скандальных заявлений участников. Известный украинский продюсер Владимир Бебешко прокомментировал повальный успех MARUV и неоправданные ожидания о вокале KAZKA, передает телеканал NEWSONE.

Бебешко считал, что изначально ставка жюри была на KAZKA, которые получили три премии на M1 Music Awards, став лидерами в номинации "Песня года". По его мнению, KAZKA могла взять своей популярностью, в ее музыке была "украинская мелодика". Группу "загубила" плохая подготовка к Нацотбору.

"Девочке говорили - иди учиться, а она не хочет учиться… неподготовлена. Я даже не уверен, что ее в музучилище могут принять", - считает Бебешко.

Продюсер также прокомментировал ошеломительный успех украинской певицы MARUV.

"Когда организаторы "Евровидения" почувствовали неспособность подобрать достойного украинского артиста с этническими корнями, с украинским привкусом, который будет идентифицироваться как украинский артист… когда они это поняли, все пошло вверх ногами. Вышла MARUV. Начинали с этники, а кончили стилем "стрип-стайл". MARUV очень хорошо выступила, вокально была самая яркая и победила заслуженно", - считает продюсер.

Бебешко также раскритиковал поведение членов жюри. По его мнению, они прямо на сцене "начали выбивать признание", кто из артистов поменяет гражданство и не будет ли он выступать в России. По мнению Бебешко, это не имеет отношения к музыке и к жюри и выглядит непрофессионально. Он сказал также, что такие вопросы нужно было задавать на этапе отбора, а не выпускать на сцену и "пост-фактум делать шоу".

"В Украине трудоспособность не такая и большая, и артисты ищут, где можно заработать больше, и не понимают, когда идет товарообмен с Россией, а им запрещают (выступать в РФ, - ред.). Сделайте закон - и мы никуда не поедем, мы будем законопослушными… Нет закона, который запрещает давать концерты в России. А MARUV ничего не нарушила и лишать ее права вступать на Евровидении нет оснований", - подчеркнул продюсер.

Он прибавил, что исполнители могут потерять доверие к этому конкурсу, если MARUV запретят принимать участие.

Мы писали, что MARUV разделила украинцев на два лагеря. Не все пользователи отреагировали на победу фаворитки положительно.

Ранее Maruv ошарашила пророссийским заявлением.