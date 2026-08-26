Андре Тан розкрив 5 модних прийомів, які збалансують фігуру з широкими стегнами

Прямі та широкі брюки

Перше, на що радить звернути увагу дизайнер, - крій брюк. Якщо хочеться візуально збалансувати стегна, варто придивитися до прямих і широких моделей.

Натомість від дуже обтислих брюк краще відмовитися, якщо ваша мета - не підкреслювати різницю між стегнами та іншими частинами фігури. Прямий або широкий крій створює вертикальну лінію, візуально витягує ноги та робить силует більш пропорційним.

Особливо ефектно такі брюки можуть виглядати з взуттям на невеликому підйомі або з моделями, які продовжують вертикальну лінію образу.

Спідниця А-силуету

Ще один вдалий варіант - спідниця А-силуету. Ця модель звужується у верхній частині та поступово розширюється донизу, тому допомагає підкреслити талію й м'яко обрамляє стегна.

Такий крій не створює різкого переходу в найширшій частині фігури. Саме тому А-силует залишається одним із найуніверсальніших варіантів для тих, хто хоче зробити пропорції візуально більш збалансованими.

Робіть акцент на верхній частині образу

Третій прийом - перенести увагу на верхню частину тіла. Для цього дизайнер радить використовувати структурні плечі, об'ємні рукави, яскраві або акцентні кольори.

Також можна додати помітні аксесуари - наприклад, великі сережки чи інші прикраси біля обличчя.

Логіка проста: коли в образі з'являється виразний акцент зверху, увага розподіляється по силуету рівномірніше. Це дозволяє не приховувати стегна, а саме збалансувати пропорції фігури.

Однотонний низ

Ще один спосіб створити більш зібраний силует - вибрати спокійний однотонний низ. Ідеться не обов'язково про чорний колір.

Темно-синій, коричневий, сірий, молочний або будь-який інший відтінок також може працювати залежно від загального образу. Головне - відсутність надмірної кількості контрастних деталей у нижній частині.

А якщо додати до такого низу світлий або яскравий верх, акцент знову переміщується вгору. У результаті образ виглядає більш цілісним і пропорційним.

Подовжений жакет або сорочка

П'ятий прийом - подовжені жакети та сорочки. Вони створюють вертикальні лінії з боків тіла, завдяки чому силует може здаватися вищим і стрункішим.

Однак тут є важливий нюанс: довжина верхнього шару має значення. За словами Андре Тана, жакет не варто завершувати точно на найширшій частині стегон. Краще, щоб він був трохи довшим і опускався нижче цієї лінії.

Це допомагає уникнути додаткового горизонтального акценту саме там, де його найменше хочеться створювати.

Головне правило - не ховати фігуру

Андре Тан наголошує: широкі стегна не є недоліком, який обов'язково потрібно приховувати одягом. Завдання стилізації - не замаскувати фігуру, а грамотно працювати з її пропорціями.

Тому замість того, щоб автоматично обирати чорний одяг, максимально вільні речі чи намагатися приховати силует, варто звертати увагу на крій, довжину, вертикальні лінії та розташування акцентів.

Саме ці деталі можуть повністю змінити сприйняття образу - і при цьому не вимагатимуть відмовлятися від власної фігури.