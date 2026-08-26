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Тренды 26 августа 2026, 07:15

Андре Тан раскрыл 5 модных приемов, которые сбалансируют фигуру с широкими бедрами

Привычное правило "все скрыть" здесь не работает - важно правильно расставить акценты
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как сбалансировать фигуру с широкими бедрами (коллаж: Styler)
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Дизайнер Андре Тан поделился советами для женщин с широкими бедрами и показал, как с помощью одежды сделать силуэт более сбалансированным.

Styler со ссылкой на видео в Instagram модельера разбирался, какие вещи стоит добавить в гардероб, если у вас есть пышные формы.

Прямые и широкие брюки

Первое, на что советует обратить внимание дизайнер, - крой брюк. Если хочется визуально сбалансировать бедра, стоит присмотреться к прямым и широким моделям.

Вместо этого от очень обтягивающих брюк лучше отказаться, если ваша цель - не подчеркивать разницу между бедрами и другими частями фигуры. Прямой или широкий крой создает вертикальную линию, зрительно вытягивает ноги и делает силуэт более пропорциональным.

Особенно эффектно такие брюки могут смотреться с обувью на небольшом подъеме или с моделями, продолжающими вертикальную линию образа.

Юбка А-силуэта

Еще один удачный вариант - юбка А-силуэта. Эта модель сужается в верхней части и постепенно расширяется к низу, поэтому помогает подчеркнуть талию и мягко обрамляет бедра.

Такой крой не создает резкого перехода в самой широкой части фигуры. Именно поэтому А-силуэт остается одним из самых универсальных вариантов для тех, кто хочет сделать пропорции зрительно более сбалансированными.

Делайте акцент на верхней части образа

Третий прием - перенести внимание на верхнюю часть тела. Для этого дизайнер рекомендует использовать структурные плечи, объемные рукава, яркие или акцентные цвета.

Также можно добавить заметные аксессуары - например, большие серьги или другие украшения у лица.

Логика простая: когда в образе появляется выразительный акцент сверху, внимание распределяется по силуэту более равномерно. Это позволяет не скрывать бедра, а именно сбалансировать пропорции фигуры.

Однотонный низ

Еще один способ создать более собранный силуэт - выбрать спокойный однотонный низ. Речь идет не обязательно о черном цвете.

Темно-синий, коричневый, серый, молочный или любой другой оттенок может работать в зависимости от общего образа. Главное - отсутствие избыточного количества контрастных деталей в нижней части.

А если прибавить к такому низу светлый или яркий верх, акцент снова перемещается вверх. В результате образ выглядит более цельным и пропорциональным.

Удлиненный жакет или рубашка

Пятый прием - удлиненные жакеты и рубашки. Они создают вертикальные линии по бокам тела, благодаря чему силуэт может казаться более высоким и стройным.

Однако здесь есть важный нюанс: длина верхнего слоя имеет значение. По словам Андре Тана, жакет не должен заканчиваться на самой широкой части бедер. Лучше, чтобы он был немного длиннее и опускался ниже этой линии.

Это помогает избежать дополнительного горизонтального акцента именно там, где его меньше хочется создавать.

Главное правило - не прятать фигуру

Андре Тан отмечает: широкие бедра не являются недостатком, который обязательно нужно скрывать одеждой. Задача стилизации - не замаскировать фигуру, а грамотно работать с ее пропорциями.

Поэтому вместо того, чтобы автоматически выбирать черную одежду, максимально свободные вещи или пытаться скрыть силуэт, следует обращать внимание на крой, длину, вертикальные линии и расположение акцентов.

Именно эти детали могут полностью изменить восприятие образа - и при этом не потребуют отказываться от собственной фигуры.

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