Фагот, Злата Огнєвіч і Василь Байдак: у яких відомих фільмах звучать їхні голоси

Пірати Карибського моря

Пригодницька франшиза розповідає про капітана Джека Горобця, який постійно потрапляє в небезпечні ситуації, шукає скарби й намагається перехитрити ворогів. Його пригоди пов'язані з прокляттями, морськими легендами та протистояннями з іншими піратами.

Український співак Олег "Фагот" Михайлюта з гурту ТНМК озвучував Джека Горобця, якого в оригіналі зіграв Джонні Депп. Артист працював над українською версією персонажа в кількох частинах франшизи.

Wicked: Чародійка

Музичне фентезі розповідає про Ельфабу та Ґлінду, які знайомляться під час навчання в університеті країни Оз. Попри різні характери й погляди, дівчата зближуються, однак їхні уявлення про справедливість і владу поступово розходяться. Історія показує, як формується репутація людини та чому світ не завжди поділяється на добрих і злих.

У дубляжі фільму взяли участь українські артисти. Співачка Злата Огнєвіч озвучила Ґлінду, героїню Аріани Ґранде. Ельфабу, яку зіграла Синтія Еріво, озвучила Вікторія Тишкевич, а вокальні партії персонажки виконала Валентина Лонська. Принца Фієро озвучив В'ячеслав Хостікоєв, а його пісні виконав Євген Анишко.

Ваяна

У пригодницькому фільмі юна Ваяна вирушає в небезпечну морську подорож, щоб урятувати свій народ. Її супутником стає напівбог Мауї, який має надзвичайні здібності, але не завжди готовий брати відповідальність за свої вчинки. Разом вони долають випробування та намагаються відновити рівновагу у світі.

Український співак Олег "Фагот" Михайлюта озвучив Мауї, якого у фільмі зіграв Двейн Джонсон.

Монті Пайтон і Священний Ґрааль

Британська комедія 1975 року пародіює легенди про короля Артура та лицарів Круглого столу. Герої вирушають на пошуки Святого Ґрааля, але замість традиційних подвигів стикаються з абсурдними ситуаціями й дивакуватими супротивниками. Фільм став культовим завдяки незвичайному гумору та сатирі на середньовічні легенди.

До українського дубляжу долучилися майже 50 коміків, музикантів і акторів. Василь Байдак озвучив кількох персонажів, Марк Куцевалов - принца Герберта, Даша Кубік - Відьму, Роман Міщеряков - брата Мейнарда, а Наталя Гаріпова - Каргу. Учасники гурту "Курган & Agregat" озвучили триголового лицаря.

Матриця

Науково-фантастичний фільм розповідає про програміста Нео, який дізнається, що звичний світ насправді є штучною реальністю, створеною машинами. Приєднавшись до групи повстанців, він намагається зрозуміти природу Матриці та власну роль у боротьбі за людство. Стрічка стала однією з найвідоміших науково-фантастичних історій кінця 20 століття.

Українську версію фільму створили в межах проєкту "Hollywood українською" від SWEET.TV. Його мета - забезпечити якісним українським дубляжем культові голлівудські фільми, які раніше не мали повноцінної українськомовної аудіодоріжки. До проєкту залучали відомих українців, серед яких Юрій Горбунов, Руслана Писанка та Віктор Андрієнко.