Які кольори носитимемо цієї осені: головні відтінки, які варто додати у гардероб

Коричневого буде багато

Головним кольором цієї осені стилістка називає коричневий, але йдеться зовсім не про один конкретний відтінок. Ця гама настільки різноманітна, що в ній легко знайти варіант, який пасуватиме саме вам.

В осінньому гардеробі можна сміливо використовувати кемел, карамельний, коньячний, шоколадний, винний та оксблад. Вони по-різному виглядають у готових образах: світлі відтінки додають легкості, а насичені темні роблять аутфіт глибшим та виразнішим.

Тому не варто відмовлятися від коричневого лише через те, що якийсь його відтінок вам не личить. Спробуйте інший - від теплого карамельного до глибокого шоколадного.

Коричневий також легко вписати у вже наявний гардероб. Він добре працює з молочним, білим, сірим, чорним, денімом та іншими природними кольорами. А актуальність саме цієї гами підтверджують і сезонні модні огляди: коричневі та рудо-коричневі відтінки помітно представлені в колекціях осінь-зима 2026/27.

Яскраві акценти

Якщо ви любите більш помітні кольори, цієї осені також буде з чого вибрати.

Червоний нікуди не зникає. Його можна носити у різних варіаціях - від чистого томатного до темного винного. При цьому необов'язково створювати повністю червоний образ. Яскравий светр, сумка, шарф, взуття або навіть невелика прикраса можуть стати тим самим акцентом, який зробить базовий комплект цікавішим.

Ще один колір, на який варто звернути увагу, - кобальтовий синій. Поруч із ним можна згадати й насичений ультрамариновий. Це чудовий варіант для тих, кому восени не вистачає яскравості. Такий колір особливо ефектно виглядає на тлі нейтральної бази - наприклад, сірого, молочного, чорного або коричневого.

Кобальтовий синій також називають одним із помітних акцентів осіннього сезону.

Глибокий зелений

Зелений цієї осені стає спокійнішим, глибшим і природнішим. Замість надто яскравих варіантів стилістка радить придивитися до хвойного, оливкового та темно-зеленого.

Ці кольори особливо вдало працюють у верхньому одязі, трикотажі, штанах і спідницях. Вони легко поєднуються з коричневим, молочним, сірим і чорним, тому не потребують повної перебудови гардероба.

Оливковий також добре вписується в осінню палітру завдяки своїй природності та універсальності.

Не забуваємо про жовтий

Попри те, що осінь традиційно асоціюється з приглушеними тонами, гірчичний та жовтий теж залишаються актуальними.

Їх можна використовувати дозовано - наприклад, у светрі, шарфі, сумці чи взутті. Гірчичний особливо добре виглядає поруч із коричневим, молочним та темно-зеленим, створюючи теплий осінній образ.

База нікуди не зникає

А для тих, хто не любить яскравих експериментів, залишається велика базова палітра: сірий, графітовий, молочний, білий та чорний.

Саме на таких кольорах найпростіше будувати гардероб, додаючи до нього кілька сезонних акцентів. Наприклад, сірий костюм можна доповнити кобальтовою сумкою, молочний светр - шоколадними штанами, а чорний образ - винним або червоним аксесуаром.

Головне - не намагатися купити всі трендові кольори одразу. Обирайте ті відтінки, які вам справді подобаються та гармонійно вписуються у ваш гардероб. Адже мода змінюється, а вдалий колір може залишатися з вами набагато довше одного сезону.