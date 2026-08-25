Какие цвета будем носить этой осенью: главные оттенки, которые следует добавить в гардероб

Коричневого будет много

Главным цветом этой осени стилистка называет коричневый, но речь идет совсем не об одном конкретном оттенке. Эта гамма настолько разнообразна, что в ней легко найти вариант, подходящий именно вам.

В осеннем гардеробе можно смело использовать кемел, карамельный, коньячный, шоколадный, винный и оксблад. Они по-разному выглядят в готовых образах: светлые оттенки придают легкость, а насыщенные темные делают аутфит более глубоким и выразительным.

Поэтому не стоит отказываться от коричневого только потому, что какой-то его оттенок вам не подходит. Попробуйте другой - от теплого карамельного до глубокого шоколадного.

Коричневый также легко вписать в уже имеющийся гардероб. Он хорошо работает с молочным, белым, серым, черным, денимом и другими природными цветами. А актуальность именно этой гаммы подтверждают и сезонные модные обзоры: коричневые и рыже-коричневые оттенки заметно представлены в коллекциях осень-зима 2026/27.

Яркие акценты

Если вы любите более заметные цвета, этой осенью тоже будет из чего выбрать.

Красный никуда не исчезает. Его можно носить в разных вариациях - от чистого томатного до темного винного. При этом необязательно создавать полностью красный образ. Яркий свитер, сумка, шарф, обувь или даже небольшое украшение могут стать тем же акцентом, который сделает базовый комплект более интересным.

Еще один цвет, на который стоит обратить внимание - кобальтовый синий . Наряду с ним можно упомянуть и насыщенный ультрамариновый. Это отличный вариант для тех, кому осенью не хватает яркости. Такой цвет особенно эффектно смотрится на фоне нейтральной базы - например, серого, молочного, черного или коричневого.

Кобальтовый синий также называют одним из самых заметных акцентов осеннего сезона.

Глубокий зеленый

Зеленый этой осенью становится спокойнее, глубже и естественнее. Вместо ярких вариантов стилистка советует присмотреться к хвойному, оливковому и темно-зеленому.

Эти цвета особенно удачно работают в верхней одежде, трикотаже, брюках и юбках. Они легко сочетаются с коричневым, молочным, серым и черным, поэтому не нуждаются в полной перестройке гардероба.

Оливковый хорошо вписывается в осеннюю палитру благодаря своей естественности и универсальности.

Не забываем о желтом

Несмотря на то, что осень традиционно ассоциируется с приглушенными тонами, горчичная и желтая тоже остаются актуальными.

Их можно использовать дозированно - например, в свитере, шарфе, сумке или обуви. Горчичная особенно хорошо смотрится рядом с коричневым, молочным и темно-зеленым, создавая теплый осенний образ.

База никуда не исчезает

Для тех, кто не любит ярких экспериментов, остается большая базовая палитра: серый, графитовый, молочный, белый и черный.

Именно на таких цветах проще всего строить гардероб, добавляя к нему несколько сезонных акцентов. Например, серый костюм можно дополнить кобальтовой сумкой, молочный свитер - шоколадными штанами, а черный образ - винным или красным аксессуаром.

Главное - не пытаться купить все трендовые цвета сразу. Выбирайте оттенки, которые вам действительно нравятся и гармонично вписываются в ваш гардероб. Ведь мода меняется, а удачный цвет может оставаться с вами гораздо дольше одного сезона.