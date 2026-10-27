Радіодиктант-2026: куди надіслати свою роботу та коли опублікують текст для перевірки

Куди надсилати Радіодиктант на перевірку

Є два способи передати роботу фахівцям.

1. Звичайною поштою

Написаний від руки диктант потрібно надіслати за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

Важливо, щоб на поштовому штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

2. Електронною поштою

Ще один варіант - сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його на електронну адресу rd@suspilne.media.

Приймають файли у форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF і PDF. Кінцевий термін надсилання - 11:00 29 жовтня.

Коли опублікують текст Радіодиктанту-2026

Оригінальний текст Радіодиктанту Суспільне оприлюднить 29 жовтня об 11:00 на своїх платформах.

Після публікації учасники зможуть звірити свій текст з оригіналом, знайти помилки та оцінити власний результат.

Про що текст Радіодиктанту-2026

Текст Радіодиктанту має назву "Лист, який не закінчується". Його автор - письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Артур Дронь наголосив, що хотів створити текст, який сприйматиметься як особиста розмова. Адже мова дає змогу передавати почуття, ділитися найважливішим і звертатися до тих, хто має для нас особливе значення.

Хто прочитав Радіодиктант-2026

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності вперше в історії проєкту прозвучав у виконанні двох читців. До участі запросили представників освіти та культури - учителя української мови Артура Пройдакова та співачку Дашу Астаф'єву.

Артур Пройдаков - учитель української мови та літератури, який популяризує українську мову. У 2023 році він потрапив до десятки найкращих учителів світу за версією міжнародної премії Global Teacher Prize.

Даша Астаф'єва - українська співачка, громадська діячка та волонтерка. Вона також створила застосунок UnderBooks, який знайомить аудиторію з українською літературою та допомагає популяризувати читання.

Читці змінювали одне одного після кожного абзацу: один зачитував частину тексту, а наступний продовжував. Такий формат став нововведенням Радіодиктанту національної єдності 2026 року.