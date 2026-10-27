Радиодиктант-2026: куда отправить свою работу и когда опубликуют текст для проверки

Куда отправлять Радиодиктант на проверку

Есть два способа передать работу специалистам.

1. Обычной почтой

Написанный от руки диктант нужно отправить по адресу:

01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26.

Важно, чтобы на почтовом штемпеле была дата не позднее 28 октября.

2. Электронной почтой

Еще один вариант - сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его по электронному адресу rd@suspilne.media.

Принимают файлы в форматах JPG, JPEG, PNG, TIFF и PDF. Конечный срок отправки - 11:00 29 октября.

Когда опубликуют текст Радиодиктанта-2026

Оригинальный текст Радиодиктанта Суспільне обнародует 29 октября в 11:00 на своих платформах.

После публикации участники смогут сверить текст с оригиналом, найти ошибки и оценить собственный результат.

О чем текст Радиодиктанта-2026

Текст Радиодиктанта называется "Лист, який не закінчується". Его автор - писатель и ветеран русско-украинской войны Артур Дронь.

Артур Дронь подчеркнул, что хотел создать текст, который будет восприниматься как личный разговор. Ведь язык позволяет передавать чувства, делиться самым важным и обращаться к тем, кто имеет для нас особое значение.

Кто прочитал Радиодиктант-2026

Нынешний радиодиктант национального единства впервые в истории проекта прозвучал в исполнении двух чтецов. К участию пригласили представителей образования и культуры - учителя украинского языка Артура Пройдакова и певицу Дашу Астафьеву.

Артур Пройдаков - учитель украинского языка и литературы, популяризирующий украинский язык. В 2023 году он попал в десятку лучших учителей мира по версии международной премии Global Teacher Prize.

Даша Астафьева - украинская певица, общественный деятель и волонтер. Она также создала приложение UnderBooks, которое знакомит аудиторию с украинской литературой и помогает популяризировать чтение.

Читцы сменяли друг друга после каждого абзаца: один зачитывал часть текста, а следующий продолжал. Такой формат стал новшеством Радиодиктанта национального единства 2026 года.