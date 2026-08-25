За старі "50 копійок" віддали 10 тисяч гривень: яка деталь робить монету цінною

"50 копійок" віддали 10 тисяч гривень

Йдеться про "50 копійок" 1992 року, різновид 4ААд, відомий як луганський чекан англійськими штампами. Саме така монета була виставлена на аукціоні Violity у серпні 2026 року. За лот зробили 28 ставок, а 22 серпня торги завершилися на позначці 10 000 гривень. Лот стежили 108 людей.

Цінна українська монета (скриншот)

У описі продавця зазначено, що це дуже рідкісна обігова монета з латуні, без реставрації та чищення. Її стан і всі видимі дефекти були представлені на фотографіях лота.

"50 копійок" 1992 року (скриншот)

І це не поодинокий випадок. Інші лоти "50 копійок" 1992 року різновиду 4ААд також продавалися за суми понад 10 тисяч гривень: один із них у квітні 2026 року пішов з молотка за 14 001 гривню, а у вересні 2025 року інший екземпляр продали за 10 101 гривню.

Що такого в "англійському чекані"

Секрет не в тому, що монета стара або виглядає незвичайно. Цінність визначає конкретний різновид штемпеля.

Як пояснює популярний український спеціалізований інтернет-портал і каталог для нумізматів "Монети-Ягідки", перші українські 50 копійок 1992 року карбували, зокрема, на Луганському верстатобудівному заводі. Для частини монет використовували англійські штемпелі. Один із варіантів отримав у нумізматів назву "англічанка".

Його головна особливість - незвичайне виконання герба: щит випуклий, а тризуб на ньому вдавлений. У звичайних різновидів співвідношення елементів інше.

Так виглядає тризуб на монетах "англійського чекану" (фото: monety-yagidky)

Саме цю деталь радять перевіряти насамперед, якщо серед старих монет знайшли 50 копійок 1992 року.

При цьому каталог "Монети-Ягідки" показує, що 50 копійок 1992 року мають багато різновидів, і далеко не кожна монета цього року є дорогою. Для визначення різновиду потрібно послідовно подивитися на аверс, реверс і гурт.

Які ще деталі варто шукати у старих монетах

Перш ніж викидати дріб'язок із гаманця, варто уважно придивитися до кількох речей.

Незвичайний герб. У різних різновидів можуть відрізнятися розмір і форма тризуба, товщина його елементів та загальний вигляд зображення. Наприклад, для одного з рідкісних різновидів 50 копійок 1992 року важливим є товстий середній зуб тризуба.

Кількість ягід у гронах. На реверсі монети є характерні грона з ягід. Їхня кількість і розташування можуть бути однією з ознак різновиду. В окремих варіантах, наприклад, у гроні чотири ягоди, а п'ята зливається з вінком.

Гурт. Не забувайте перевертати монету боком. Він може бути гладким або мати різну кількість насічок. Для деяких рідкісних 50 копійок саме гладкий гурт є принципово важливою ознакою.

Незвичайний брак карбування. Потовщення елемента, зміщення зображення, відсутність частини рельєфу чи інша особливість, яка виглядає як виробничий дефект, теж може бути цікавою для колекціонерів. Але важливо відрізняти справжній брак монетного двору від пошкодження, яке з'явилося вже під час використання монети.

Не поспішайте чистити знахідку

Якщо ви знайшли стару монету з підозрілими особливостями, не намагайтеся відразу відполірувати її до блиску. Подряпини від чищення можуть погіршити колекційний стан і, відповідно, вплинути на інтерес покупців.

Краще сфотографувати обидві сторони та гурт, записати рік і номінал, а потім порівняти монету з каталогами різновидів. Для точного визначення важливі не лише загальний вигляд, а конкретні дрібні ознаки.

І головне: сама по собі стара монета ще не означає, що вона дорога. Вартість формують рідкість конкретного різновиду, стан, попит серед колекціонерів та результати реальних продажів. Тому, перш ніж призначати своїм 50 копійкам ціну в кілька тисяч гривень, варто перевірити саме різновид і подивитися на завершені аукціони.