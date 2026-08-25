За старые "50 копеек" отдали 10 тысяч гривен: какая деталь делает монету ценной

"50 копеек" отдали 10 тысяч гривен

Речь идет о "50 копеек" 1992 года, разновидность 4ААд, известная как луганский чекан английскими штампами. Именно эта монета была выставлена на аукционе Violity в августе 2026 года. За лот сделали 28 ставок, а 22 августа торги завершились на отметке 10 000 гривен . Лот следили 108 человек.

Ценная украинская монета (скриншот)

В описании продавца указано, что это очень редкая оборотная монета из латуни без реставрации и чистки. Ее состояние и все видимые дефекты были представлены на фотографиях лота.

"50 копеек" 1992 года (скриншот)

И это не редкий случай. Другие лоты "50 копеек" 1992 разновидности 4ААд также продавались за суммы более 10 тысяч гривен: один из них в апреле 2026 ушел с молотка за 14 001 гривну , а в сентябре 2025 другой экземпляр продали за 10 10 .

Что такого в "английском чекане"

Секрет не в том, что монета старая или выглядит необычно. Ценность определяет конкретную разновидность штемпеля .

Как объясняет популярный украинский специализированный интернет-портал и каталог для нумизматов "Монеты-Ягодки", первые украинские "50 копеек" 1992 года чеканили, в частности, на Луганском станкостроительном заводе. Для части монеты использовали английские штемпели. Один из вариантов получил у нумизматов название "англичанка" .

Его главная особенность - необычное исполнение герба: щит выпуклый, а трезубец на нем вдавлен. У обычных разновидностей соотношение элементов другое.

Так выглядит трезубец на монетах "английского чекана" (фото: monety-yagidky)

Именно эту деталь советуют проверять, прежде всего, если среди старых монет нашли 50 копеек 1992 года.

При этом каталог "Монеты-Ягодки" показывает, что 50 копеек 1992 года имеют много разновидностей, и далеко не каждая монета в этом году дорога. Для определения разновидности нужно последовательно посмотреть на аверс, реверс и группу .

Какие еще детали стоит искать в старых монетах

Прежде чем выбрасывать мелочь из кошелька, следует внимательно присмотреться к нескольким вещам.

Необычный герб. У разных разновидностей могут отличаться размер и форма трезубца, толщина его элементов и общий вид изображения. Например, для одной из редких разновидностей 50 копеек 1992 года важен толстый средний зуб трезубца.

Количество ягод в гроздях. На реверсе монеты есть характерные гроздья из ягод. Их количество и расположение могут быть одним из признаков разновидности. В отдельных вариантах, например, в гроздье четыре ягоды, а пятка сливается с венком.

Группа. Не забывайте переворачивать монету боком. Он может быть гладким или иметь разное количество насечек. Для некоторых редких 50 копеек именно гладкая группа является принципиально важным признаком.

Необычная нехватка чеканки. Утолщение элемента, смещение изображения, отсутствие части рельефа или другая особенность, которая выглядит как производственный дефект, тоже может быть интересна коллекционерам. Но важно отличать настоящую нехватку монетного двора от повреждения, которое появилось уже при использовании монеты.

Не торопитесь чистить находку

Если вы нашли старую монету с подозрительными особенностями, не пытайтесь сразу отполировать ее до блеска. Царапины от чистки могут усугубить коллекционное состояние и, соответственно, повлиять на интерес покупателей.

Лучше сфотографировать обе стороны и группу, записать год и номинал, а затем сравнить монету с каталогами разновидностей. Для точного определения важны не только общий вид, но и конкретные мелкие признаки.

И главное: сама по себе старая монета еще не означает, что она дорогая. Стоимость формируют редкость конкретной разновидности, состояние, спрос среди коллекционеров и результаты реальных продаж. Поэтому, прежде чем назначать своим 50 копейкам цену в несколько тысяч гривен, стоит проверить разновидность и посмотреть на завершенные аукционы.