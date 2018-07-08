"Да, умирали, играли полудохлыми": в сети посмеялись со слов Путина о российских футболистах

Пользователи Twitter считают, что настоящие герои гибнут на Донбассе за Украину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что Владимир Путин назвал российских футболистов, проигравших сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал Чемпионата мира, "героями", которые "умирали на поле". Президента и пресс-секретаря процитировали российские СМИ. В социальной сети Twitter неоднозначно восприняли эти слова Путина.

"Российских игроков президент назвал "героями", которые "умирали на поле". Вся страна герои, которые умирают от счастья, от сытости, от хорошей медицины, от величия и развития", — пишет пользователь под ником "Ложный вакуум".

Скриншот поста аккаунта twitter.com/sertm_

"Песков о реакции Путина на проигрыш сборной: "Путин смотрел игру,- рассказал представитель Кремля. Российских игроков президент назвал "героями", которые "умирали на поле". Тут две ассоциации: Да, умирали, играли полудохлыми. И "герои" для ВВХ - это обязательно те, кто умирают", - пишут на Twitter странице "Смутное время".

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Durevestnik

"Российских игроков президент назвал "героями", которые "умирали на поле". Сейчас им дадут по 100.000$ и они...воскреснут, как Иисус Христос *** Умирают, Вова, украинцы на Донбассе. Безвинные в наших в тюрьмах от пыток и невыносимых условий, мирные сирийцы от бомбежек", — пишет Саша Северный.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Aleks_SPb

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

Видео: (video.rbc.ua)