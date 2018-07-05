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Девушка откусила ухо хозяину ресторана из-за того, что ей не понравилась еда

STYLERКурьезы        05.07.2018 - 22:34
Иллюстративное фото (pixabay.com/StockSnap)
Иллюстративное фото (pixabay.com/StockSnap)

Клиентка не нашла общий язык с владельцами заведения

24-летняя Джейд Лорен Андерсон из Мичигана откусила владельцу китайского ресторана часть уха, потому что ей не понравилась еда. Об этом сообщает издание Macomb Daily.

Девушку арестовали, предъявили обвинение в нападении и назначили залог размером в 20 тысяч долларов.

Джейд пожаловалась на некачественную еду владельцам заведения, но те плохо разговаривали на английском языке. Девушка нашла решение проблемы, решив совершить неожиданное нападение.

Изначально сын хозяев ресторана пытался переводить слова Джейд, но вскоре та просто оттолкнула парня, бросила еду на пол и набросилась на владелицу заведения. В драку вмешался ее муж, но девушка вцепилась зубами в его ухо и откусила часть.

Напомним, женщина "ожила" в морге спустя несколько часов после аварии.

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Теги: ресторан, ухо, девушка, нападение
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