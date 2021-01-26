Голый украинец пришел прощаться с адской работой в Польше: курьезное фото

Под городом Вроцлав, Польша, сняли на фото голого мужчину, который пришел ночью к фабрике LG. Он стоял напротив въезда на территорию и показывал средние пальцы на обеих руках.

Как пишет местное издание Gazeta Wrocławska, мужчина приехал в Польшу на заработки из Украины. И таким жестом он решил попрощаться с адской работой на фабрике.

В статье говорится, что молодой человек устроился на работу через компанию-посредника. Но тяжелые условия работы вынудили его бросить все.

Другие работники фабрики утверждают, что подобные инциденты случались и раньше - на территории фабрики или рядом работники бегали голяка. На производстве работает много иностранцев - не только из Украины, но и из Азии.

В Польше голый украинец попрощался с работой на фабрике (фото: gazetawroclawska.pl)

"Работают тяжело, по много часов, недосыпают и мало общаются с другими людьми - это доводит их до физического и психического истощения", - говорится в сообщении.

Когда мужчину заметили, сразу же вызвали "скорую", ведь на улице слишком холодно для такого "дресс-кода". Правда, не исключено, что парень разогрелся алкоголем перед прогулкой.

Представитель фирмы-посредника, которая устроила украинца на работу на фабрике, заявляет, что на момент инцидента мужчина уже не являлся работником предприятия. Она добавила, что украинец действительно мог быть расстроен, но, скорее, потерей работы, а не усталостью из-за тяжкого труда.

Ранее сообщалось, что в Киеве полуголый мужчина заехал на коне в супермаркет.