Хорошо отметила: Луценко грубо выругалась в Раде в свой день рождения (видео)

Она перепутала законопроекты, по которым должна была докладывать

Видео: YouTube/Українська правда

7 января народный депутат Украины Ирина Луценко должна была докладывать по закнопроекту о переименовании Днепропетровской области, а вместо этого начала доклад по закону о наблюдении за избирательным процессом в Украине, автором которого она является. Когда же ей указали на ошибку, она произнесла громкое "Бля-я-я", передает УНИАН.

Когда председатель ВР Парубий объявлял о начале рассмотрения вопроса, депутат как раз вбегала в сессионный зал, поэтому ошиблась и начала доклад по совершенно другому законопроекту.

При чем доклад продолжался в течение нескольких минут, пока депутаты в зале не заметили, что что-то не так и подняли шум, а председатель ВР сделал ей замечание. На что Луценко эмоционально среагировала: “Бля-я-я” и пошла за материалом на свое рабочее место.

Отметим, что в этот день народный депутат и представитель президента в ВР отмечала свой день рождения.

К слову, недавно мы сообщали о том, что нардеп от фракции "Видродження" Леонид Климов засветил в Раде элитные часы за два миллиона гривен.

Также мы информировали, что народные депутаты Виктория Сюмар, Анна Романова и Валерия Заружко показались в парламенте на X сессии с модными дорогими брендами.

Ранее мы писали о том, что некоторые сотрудники Киевской таможни Государственной фискальной службы не декларируют фактическое место проживания и автомобили, на которых ездят.