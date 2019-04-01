В Киеве автобус провалился под землю: появилось видео

В Киеве 1 апреля произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Volkswagen. Транспортное средство провалилось под асфальт. Видео происшествия выложили в сеть в группе "ДТП KIEV.UA".

Инцидент произошел днем на Демеевской площади в Голосеевском районе столицы.

При чем пользователи сети отмечают, что еще утром на этом месте была огороженная дыра. Каким образом автобус угодил под асфальт, очевидно, известно одному лишь владельцу.

Отметим, что сначала такое курьезное происшествие восприняли, как первоапрельский розыгрыш. Но фото и видео с места происшествия говорит об обратном.

В Киеве микроавтобус провалился под асфальт (фото: tsn.ua)

Также стало известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пользователи сети вдоволь насмеялись над инцидентом, назвав это "Гиперлупом по-украински"

"Маршрутка к метро";

"Хорошо выглядит, можно оставить, пусть будет памятником";

"1-е апреля? Шарж?"

"Снег растаял в марте, а асфальт в апреле начинает";

"Там в 8.45 сегодня пластмассовый барьер стоял!"

"Хорошо торчим... Это от результата выборов";

"Гиперлуп по-украински".

В Киеве микроавтобус провалился под асфальт (видео: YouTube/dtp.kiev.ua)

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