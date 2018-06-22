Любимый байкер Путина Залдостанов опозорился в России, открыв памятник с ошибкой

Предводитель байкеров клуба "Ночные волки", Александр Залдостанов попал в неловкую ситуацию

Предводитель байкеров клуба "Ночные волки", Александр Залдостанов (Хирург), известный как ярый сторонник Путина, в российском Ульяновске открыл памятник с орфографической ошибкой. Об этом сообщают росСМИ.

Скандальный пропагандист Кремля принял участие в открытии памятника сражавшимся в Великой Отечественной войне местным жителям. На монументе обнаружили орфографическую ошибку. Так, слово "участвовавшие" было написано с тремя буквами "в". Лишний символ расположился перед буквой "с".

"Когда я смотрел на эту скульптуру, меня не покидала мысль, что она все время здесь стояла, настолько она органично вписалась", - заявил на открытии любимый байкер Путина.

Фото: Памятник с ошибкой (ulgrad.ru)

Отметим, что делал памятник по заказу мотоклуба "Ночные волки" кузнечный двор "Корч". Авторы монумента пообещали в ближайшее время элемент памятника с ошибкой заменить на новый.

Ранее Александр Залдостанов (Хирург) отшутился в ответ на вопрос, как отреагировал Кремль на его публичный конфликт с художественным руководителем театра "Сатирикон" Константином Райкиным. По словам Залдостанова, "кремлевские воспитатели лишили его мороженого".

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