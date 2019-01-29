Подшипник и мухоморы: в сети жестко раскритиковали новый логотип Львовской области

Дизайнерам заплатили за разработку 5 тысяч долларов

28 января во Львове презентовали новый логотип области, на который было израсходовано 134,5 тысяч гривен. Пользователи сети назвали такой символ Львовщины недоразумением, которое можно было нарисовать левой ногой.

Лого выполнено в бело-желтых цветах, и, по задумке, на нем изображен лев, но, чтобы разглядеть символ города и области, надо приложить немалых усилий.

К тому же в надписи "Львовщина" под логотипом буква "щ" написана довольно странно - хвостик в ней не справа, а посередине.

Пользователи сети Facebook оставили множество комментариев, в которых раскритиковали дизайнеров за такое творение. Хотя нашлись и такие, кому лого пришлось по душе.

Логотип Львовской области (фото: facebook.com/lviv1256)

"Этот "символ" вообще ни о чем. Никаких ассоциаций ни с регионом, ни вообще ни с чем. Мне здесь видятся донецкие молотки. Кому - мухоморы. Ну ни о чем", - возмутилась Irena Boychuk.

"ЛьвівШина - логотип завода", - подметил Михаил Белый.

"Лого классное! Цена за весь брендбук, а не просто лого. В цену закладывается время работы команды над проектом. Поэтому цена норм. Не ищите измену уважаемые, а узнайте сначала, как работает система разработки брендбуков дизайнерами", - оправдал разработчиков Roman Sulyk.

"Что надо сделать, чтобы увидеть льва в центре? Кто подскажет инструкцию?" - написал Yurii Pylypiv.

"Это же лого Львов-Подшипника", - подметил Bogdan Daliavskyi.

"Ну еще тот символ то такое: кто-то того льва видит, а кто-то нет... Но почему написано львівШина? Мне кажется, не то что иностранец, но и не каждый украинец сможет сразу понять, о чем идет речь", - возмутилась Мария Стельмах.

Скриншот комментариев: facebook.com/lviv1256

Напомним, ранее мы писали о том, что Christian Dior устроил "парад мечты" под куполом шапито на неделе высокой моды в Париже.

Также мы публиковали новость о том, что во Львове обнаружили во время ремонтных работ в одном из подземелий в центре города уникальный средневековый меч времен битвы под Грюнвальдом.