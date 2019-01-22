У львівському підземеллі знайшли меч воїна-хрестоносця: в мережі скандал

Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі стверджують, що роботи велися з порушеннями і без дозволів

У Львові виявили під час ремонтних робіт в одному з підземель в центрі міста унікальний середньовічний меч часів битви під Грюнвальдом. Про це пише видання Zaxid.net.

Знахідка була виявлена під час прокладання комунікацій у п'ятому підземеллі в центральній частині Львова. Раніше це підземелля було закрито для вільного відвідування. В будинку, який знаходиться над цим підземеллям, в ХІV столітті поселилися перші єзуїти, які прибули в місто для спорудження костелу Єзуїтів – нині храм апостолів Петра і Павла.

Скріншот

Як розповів науковий працівник Львівського історичного музею Олександр Олешко, у ХІV - ХV століттях в цій місцевості проходили бої Польсько-Литовського князівства з Тевтонським орденом. Найвідоміша битва того періоду – битва під Грюнвальдом.

Скріншот

Меч, який виявили в підземеллі, швидше за все належить воїнам-хрестоносцям, які брали участь у битвах. На даний момент історики продовжують дискутувати про походження меча.

А ось молоді підприємці, які вирішили зробити в підземеллі новий ресторан, вирішили змінити стилістику майбутнього закладу і навіть анонсували проведення лицарського турніру в травні 2019 року.

Але місцеві жителі зовсім не радіють знахідці і стверджують, що роботи в підземеллі проводилися без відповідних дозволів.

"Чомусь немає ні слова про археологів, які повинні вести археологічний нагляд або розкопки і виявити цей меч в контексті стратиграфії пивниць. Т еж цікаво - хто розробляв проект реставрації та пристосування, включаючи технології обдирання каменю дротяними щітками?" - написав Василь Петрик.

"Ось так виглядало приміщення в липні. Т уда як на місце незаконних робіт (ніякої іншої інформації, яка б це спростовувала, не було) зайшла Лілія Онищенко та начальник управління охорони культурної спадщини Мінкульту Олександр Єпіфанов. Говорили, як все неправильно робиться, вимагали дозвільні документи, яких не було на місці. І все. Все закінчилося гучними обіцянками розібратися в ситуації і подальшим мовчанням", - розповіла Мирослава Іванюк.

"Як у Львові ресторани стали більш важливими, ніж пам'ятники архітектури ... Ще один крок до включення ансамблю історичного центру Львова до "Списку світових пам'яток під загрозою" .. Не пройшло і 20 років ...", - написали на сторінці "Охорона культурної спадщини".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом археологи виявили підземне місто.

А також розповідали про те, що археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ями.