Археологи обнаружили под Тернополем удивительные ритуальные ямы

Фото: Коллаж РБК-Украина

В ямы сбрасывали вылепленные из глины фигурки животных, людей, посуда и орудия труда

Во время исследований пещеры Вертеба, что находится в Борщевском районе Тернопольской области, археологи обнаружили необычные ямы. Предполагается, что они использовались для ритуалов. Об этом сообщает 20 минут.

В пещерах уже неоднократно находили орудия труда, коллекции расписной посуды, украшения, орудия из кремня, меди, камня. Ежегодно удается находить интересные вещи, которые хранятся в Краковском и Борщевском музеях.

Однако есть факт, который археологам до сих пор неизвестен: почему захоронений трипольцев до сих пор не удалось найти. Бытует мнение, что это связано с их погребальным обрядом.

Не так давно исследователи обнаружили в пещерах подземный лабиринт. Также нашли согревающие приборы, своеобразные печки, которые долго держали тепло. Помимо того, были обнаружены ритуальные ямы, в которые сбрасывали вылепленные из глины фигурки животных, людей, посуда, орудия труда, амулеты. Есть мнение, что это связано с обрядом.

Фото: (te.20minut.ua)

По словам археолога, в исследования выявили и традиционные находки: мотыги и кинжалы, фигурки людей, вылепленные из глины. По словам археолога, это в основном женщины, мужских статуэток почти не находят. Еще есть фигурки домашних и диких животных. Вероятно, что их тоже использовали в каком-то ритуале.

Напомним, что заключенные нашли древний клад во время сельскохозяйственных работ. Заключенные из Плевенской тюрьмы, что расположена на севере Болгарии, обнаружили большой клад османских серебряных монет.

Ранее в Египте археологи обнаружили восемь известняковых гробниц. У Великих пирамид Гизы к западу от столицы страны Каир были замечены восемь мумий эпохи фараонов.

Мы писали, что археологи обнаружили 500-летние гробницы с артефактами. Несколько могил оказались разграблены, но другие уцелели. В них были обнаружены украшения, керамическая и деревянная посуда, а также изделия из металла.

Видео: РБК-Украина