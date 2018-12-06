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Археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ями

STYLERЖиття    06.12.2018 - 11:07
Археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ями
Фото: Колаж РБК-Україна

В ями скидали виліплені з глини фігурки тварин, людей, посуд і знаряддя праці

Під час досліджень печери Вертеба, що знаходиться в Борщівському районі Тернопільської області, археологи виявили незвичайні ями. Передбачається, що вони використовувалися для ритуалів. Про це повідомляє 20 хвилин.

В печерах вже неодноразово знаходили знаряддя праці, колекції розписного посуду, прикраси, знаряддя з кременю, міді, каменю. Щорічно вдається знаходити цікаві речі, які зберігаються у Краківському та Борщівському музеях.

Однак є факт, який археологам досі невідомий: чому поховань трипільців досі не вдалося знайти. Існує думка, що це пов'язано з їх похоронним обрядом.

Не так давно дослідники виявили в печерах підземний лабіринт. Також знайшли зігріваючі прилади, своєрідні печі, які довго тримали тепло. Крім того, були виявлені ритуальні ями, в які скидали виліплені з глини фігурки тварин, людей, посуд, знаряддя праці, амулети. Є думка, що це пов'язано з обрядами.

Археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ямиФото: (te.20minut.ua)

За словами археолога, дослідження виявили і традиційні знахідки: мотики і кинджали, фігурки людей, виліплені з глини. За словами археолога, це в основному жінки, чоловічих статуеток майже не знаходять. Ще є фігурки домашніх і диких тварин. Ймовірно, що їх теж використовували в якомусь ритуалі.

Нагадаємо, що в'язні знайшли стародавній скарб під час сільськогосподарських робіт. В'язні з Плевенскої в'язниці, що розташована на півночі Болгарії, виявили великий скарб османських срібних монет.

Раніше в Єгипті археологи виявили вісім вапнякових гробниць. Біля Великих пірамід Гізи на захід від столиці країни Каїра були помічені вісім мумій епохи фараонів.

Ми писали, що археологи виявили 500-літні гробниці з артефактами. Кілька могил виявилися розграбовані, але інші вціліли. У них були виявлені прикраси, керамічний та дерев'яний посуд, а також вироби з металу.

Відео: РБК-Україна

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