Заключенные нашли древний клад во время сельскохозяйственных работ

Фото: Коллаж РБК-Украина

Монеты были собраны в двух больших горшках и спрятаны примерно в 19 веке

Заключенные из Плевенской тюрьмы, что расположена на севере Болгарии, обнаружили большой клад османских серебряных монет. Они проводили сельскохозяйственные работы на территории тюрьмы и наткнулись на необычную находку, передает The History Blog.

После раскопок выяснилось, что монеты были собраны в двух больших горшках и спрятаны примерно в 19 веке. Всего ученые насчитали 7 046 монет весом более 8 килограммов.

В основном в кладе находились монеты акче, которые были платежным средством на территории Османской империи до 1687 года. Собранные монеты относятся к разным историческим эпохам и, скорее всего, их собирало не одно поколение болгар.

По словам археолога, все монеты разные и ​​номинальная стоимость у них также отлична. В те времена, когда монеты были запрятаны, за эту сумму денег можно было позволить купить себе три дома в Эдирне, который считался главным городом в сегодняшней европейской Турции.

Фото: (thehistoryblog.com)

Отмечается, что это уже третий клад с монетами, который нашли в Болгарии в 2018 году. Монеты и горшки теперь находятся в Региональном историческом музее Плевена, где они будут тщательно очищены, сохранены и восстановлены.

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Видео: РБК-Украина