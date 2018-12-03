В'язні знайшли стародавній скарб під час сільськогосподарських робіт

Фото: Колаж РБК-Україна

Монети були зібрані в двох великих горщиках і заховані приблизно в 19 столітті

Ув'язнені з Плевенської в'язниці, що розташована на півночі Болгарії, виявили великий скарб османських срібних монет. Вони проводили сільськогосподарські роботи на території тюрми і натрапили на незвичайну знахідку, передає The History Blog.

Після розкопок з'ясувалося, що монети були зібрані в двох великих горщиках і заховані приблизно у 19 столітті. Усього вчені нарахували 7 046 монет вагою понад 8 кілограмів.

В основному у скарбі перебували монети акче, які були платіжним засобом на території Османської імперії до 1687 року. Зібрані монети відносяться до різних історичних епох і, швидше за все, їх збирало не одне покоління болгар.

За словами археолога, всі монети різні і номінальна вартість у них також відмінна. В ті часи, коли монети були заховані, за цю суму грошей можна було дозволити собі купити три будинки у Едірні, який вважався головним містом у сьогоднішній європейській Туреччині.

Фото: (thehistoryblog.com)

Наголошується, що це вже третій скарб з монетами, який знайшли в Болгарії у 2018 році. Монети і горщики тепер перебувають у Регіональному історичному музеї Плевєна, де вони будуть ретельно очищені, збережені і відновлені.

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Відео: РБК-Україна