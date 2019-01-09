Необычная находка: под Харьковом археологи обнаружили подземный город

Видео: (YouTube/Сегодня)

В Харьковской области прямо под современными домами археологи нашли катакомбы, возраст которых достигает 300 лет. Такими провалами "усыпан" весь город. Некоторые уже давно засыпаны землей и залиты бетоном. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Большая часть катакомб находится в центре. И некоторые любознательные жители уже успели побывать внутри. Николай с друзьями исследовали катакомбы еще в детстве. "Ямки вырыли для этих деревьев. И провалился ход, прямо туда, где была церковь. Ну мы конечно полезли в этот ход. Ничего там не нашли", - рассказывает житель Змиева.

Оказывается, еще три века назад на территории Змиева стояла крепость, которую сжигали дотла 17 раз. Единственным спасением были подземные коридоры, которые помогали жителям скрыться под землей.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Есть предположения, что там имеются драгоценности предков. На данный момент нашли обломки посуды конца 19-го - начала 20 века.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Катакомбы уже давно осыпаются, денег на исследования подземных ходов в местном бюджете нет. Однако самое печальное то, что вместе с давним укрытием под землю уходят современные помещения Змиева.

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