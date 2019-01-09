Незвичайна знахідка: під Харковом археологи виявили підземне місто

Відео: (YouTube/Сьогодні)

В Харківській області прямо під сучасними будинками археологи знайшли катакомби, вік яких сягає 300 років. Такими провалами "усипане" все місто. Деякі вже давно засипані землею і залиті бетоном. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Велика частина катакомб знаходиться в центрі. І деякі допитливі жителі вже встигли побувати всередині. Микола з друзями досліджували катакомби ще у дитинстві. "Ямки вирили для цих дерев. І провалився хід, прямо туди, де була церква. Ну ми звичайно полізли в цей хід. Нічого там не знайшли", - розповідає житель Змієва.

Виявляється, ще три століття тому на території Змієва стояла фортеця, яку спалювали дотла 17 разів. Єдиним порятунком були підземні коридори, які допомагали жителям сховатися під землею.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Є припущення, що там є коштовності предків. На даний момент знайшли уламки посуду кінця 19-го - початку 20 століття.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Катакомби вже давно обсипаються, грошей на дослідження підземних ходів у місцевому бюджеті немає. Однак найсумніше те, що разом з давнім укриттям під землю йдуть сучасні приміщення Змієва.

Нагадаємо, що археологи виявили стайню давньоримського офіцера. За даними археологів тварини задихнулися через гаряче повітря і вулканічний попіл у 79 році нашої ери. Перший кінь на віллі був знайдений у травні.

Ми писали, що археологи виявили унікальну гробницю. Гробницю знайшли в районі Саккара, де знаходиться некрополь священних тварин давніх жителів Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років. В ній був похований жрець на ім'я Вах-Ті.

Раніше у Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.