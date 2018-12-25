Археологи обнаружили конюшню древнеримского офицера

Фото: (twitter.com/DailySabah)

Лошади погибли во время извержения Везувия

Ученые Помпеи обнаружили останки нескольких лошадей, из которых хорошо сохранилась лишь одна. Специалисты утверждают, что лошади погибли во время извержения вулкана Везувия. Об этом в Twitter информирует Daily Sabah.

По данным археологов животные задохнулись из-за горячего воздуха и вулканического пепла в 79 году нашей эры. Первая лошадь на вилле была найдена в мае. Из-за ее роста в 150 сантиметров ученые заключили, что лошади в Древнем Риме были гораздо меньше современных.

Фото: (twitter.com/DailySabah)

Они также обнаружили остатки кормушки и упряжи, сделанной из железа и бронзы. Есть вероятность, что лошадь имела большую ценность для владельца и могла участвовать в скачках.

Напомним, что археологи обнаружили под Тернополем удивительные ритуальные ямы. В пещерах уже неоднократно находили орудия труда, коллекции расписной посуды, украшения, орудия из кремня, меди, камня. Ежегодно удается находить интересные вещи, которые хранятся в Краковском и Борщевском музеях.

Мы писали, что археологи обнаружили уникальную гробницу. Гробницу нашли в районе Саккара, где находится некрополь священных животных древних жителей Египта. Возраст гробницы оценивается в 4,4 тысячи лет. В ней был захоронен жрец по имени Вах-Те.

Также сообщали, что в Харьковской области археологи обнаружили неожиданную находку. В центре Змиева в подземном переходе найдены обломки посуды и почти целый кувшин. Подземелье, по словам экспертов, было вырыто три с половиной века назад. Пока что археологи имеют доступ на глубину три метра и могут обследовать семиметровое пространство.

Ранее в Запорожской области прошла археологическая экспедиция. Раскопки проводились в окрестностях города Пологи. Археологи исследовали четыре кургана бронзового века, где обнаружили большое количество ценных находок.