Археологи виявили стайню давньоримського офіцера

Фото: (twitter.com/DailySabah)

Коні загинули під час виверження Везувія

Вчені Помпеї виявили останки кількох коней, з яких добре збереглася лише одна. Фахівці стверджують, що коні загинули під час виверження вулкана Везувію. Про це у Twitter інформує Daily Sabah.

За даними археологів тварини задихнулися через гаряче повітря і вулканічний попіл в 79 році нашої ери. Перший кінь на віллі був знайдений в травні. Через його зріст в 150 сантиметрів вчені зробили висновок, що коні в Стародавньому Римі були набагато менше сучасних.

Фото: (twitter.com/DailySabah)

Вони також виявили залишки годівниці і упряжі, зробленої з заліза і бронзи. Є ймовірність, що кінь мав велику цінність для власника і, можливо, брав участь у скачках.

Нагадаємо, що археологи виявили під Тернополем дивовижні ритуальні ями. В печерах вже неодноразово знаходили знаряддя праці, колекції розписного посуду, прикраси, знаряддя з кременю, міді, каменю. Щорічно вдається знаходити цікаві речі, які зберігаються у Краківському та Борщівському музеях.

Ми писали, що археологи виявили унікальну гробницю. Гробницю знайшли в районі Саккара, де знаходиться некрополь священних тварин давніх жителів Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років. В ній був похований жрець на ім'я Вах-Ті.

Також повідомляли, що у Харківській області археологи виявили несподівану знахідку. В центрі Змієва в підземному переході знайдено уламки посуду і майже цілий глек. Підземелля, за словами експертів, було вирито три з половиною століття тому. Поки що археологи мають доступ на глибину три метри і можуть обстежити семиметровий простір.

Раніше у Запорізькій області пройшла археологічна експедиція. Розкопки проводилися в околицях міста Пологи. Археологи дослідили чотири кургани бронзового століття, де виявили велику кількість цінних знахідок.