Во львовском подземелье нашли меч воина-крестоносца: в сети скандал

Коллаж РБК-Украина

Местные жители утверждают, что работы велись с нарушениями и без разрешений

Во Львове обнаружили во время ремонтных работ в одном из подземелий в центре города уникальный средневековый меч, времен битвы под Грюнвальдом. Об этом пишет издание Zaxid.net.

Находка была обнаружена во время прокладки коммуникаций в пятом подземелье в центральной части Львова. Ранее это подземелье было закрыто для свободного посещения. В доме, который находится над этим подземельем, в ХІV веке поселились первые иезуиты, которые прибыли в город для постройки костела Иезуитов – ныне храм апостолов Петра и Павла.

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Как рассказал научный работник Львовского исторического музея Александр Олешко, в ХІV- ХV веках в этой местности проходили бои Польско-Литовского княжества с Тевтонским орденом. Самая известная битва того периода – битва под Грюнвальдом.

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Меч, который обнаружили в подземелье, скорее всего принадлежит воинам-крестоносцам, которые участвовали в битвах. На данный момент историки продолжают дискутировать о происхождении меча.

А вот молодые предприниматели, которые решили сделать в подземелье новый ресторан, решили сменить стилистику будущего заведения и даже анонсировали проведение рыцарского турнира в мае 2019 года.

Однако местные жители совершенно не радуются находке и утверждают, что работы в подземелье проводились без соотвествующих разрешений.

"Почему-то нет ни слова о археологах, которые должны вести археологический надзор или раскопки и обнаружить этот меч в контексте стратиграфии погребов. И тоже интересно - кто разрабатывал проект реставрации и приспособления, включая технологии обдирки камня проволочными щетками?" - написал Василь Петрик.

"Вот так выглядело помещение в июле. Т уда как на место незаконных работ (никакой другой информации, которая бы это опровергала, не было) зашла Лилия Онищенко и начальник управления охраны культурного наследия Минкульта Александр Епифанов. Говорили, как все неправильно делается, требовали разрешительные документы, которых не было на месте. И все. Все закончилось громкими обещаниями разобраться в ситуации и дальнейшей молчанием", - рассказала Мирослава Иванюк.

"Как во Львове рестораны стали более важными, чем памятники архитектуры ... Еще один шаг к включению ансамбля исторического центра Львова в "Список мировых достопримечательностей под угрозой" .. Не прошло и 20 лет ...", - написали на странице "Охрана культурного наследия".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Харьковом археологи обнаружили подземный город.

А также рассказывали о том, что археологи обнаружили под Тернополем удивительные ритуальные ямы.