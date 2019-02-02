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Суровый Киев: жителей столицы обескуражила находка в мешке для трупов

STYLERКурьезы    02.02.2019 - 23:09
Суровый Киев: жителей столицы обескуражила находка в мешке для трупов
Иллюстративное фото: instagram.com

Видимо, у кого-то специфическое чувство юмора

В субботу, 2 февраля, на правом берегу Киева жители столицы обнаружили черный мешок, в который, как правило, упаковывают трупы при доставке в морг. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Однако, открыв находку, люди обнаружили там... строительный мусор. Видимо, у кого-то специфическое чувство юмора или излишек мешков для трупов в кладовке.

"Кто-то выбросил строительный мусор в мешках для трупов. Суровый Киев. Правый берег", - написано на странице ресурса.

Суровый Киев: жителей столицы обескуражила находка в мешке для трупов

Коллаж: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети обескуражены подобной находкой, они просят уточнить точно ли там мусор.

Суровый Киев: жителей столицы обескуражила находка в мешке для трупов

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

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