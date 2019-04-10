Вот туша: Лолита дико опозорилась в свой день рождения (видео)

Лолита упала со стула во время застолья и стала посмешищем в сети
Лолита упала со стула во время празднования своего дня рождения. Видео позора певицы-украинофобки попало в сеть благодаря адвокату Сергею Жорину, который опубликовал ролик в своем Instagram.
Как видно на видео, Лолита отмечает свой день рождения в большой компании в одном из российских ресторанов. При этом она часто курит и пьет алкоголь. Инцидент, судя по всему, произошел уже ближе к концу торжества - на кадрах видно, что именинница уже в изрядно поддатом состоянии.
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В момент, когда к Лолите подошла поэтесса Сола Монова, певица сидит с широко расставленными ногами. А во время чтения поздравления, после слов про "базовые вещи" Милявская падает на пол.
Лолита так увлеклась поэзией, что упала со стула
Пользователи сети активно комментируют инцидент и смеются над Лолитой.
Добавим, что уроженка Закарпатья Лолита праздновала свой 55-летний юбилей еще в ноябре. Но видео с позором певицы попало в сеть только сейчас.
Напомним, ранее скандальная певица, которой, к слову, запрещен въезд в Украину, разродилась маразмом о геях в Верховной Раде.
Также мы писали о том, что в одном из интервью Лолита унизила украинцев и поведала о якобы плохом их отношении к евреям.