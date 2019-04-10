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Вот туша: Лолита дико опозорилась в свой день рождения (видео)


Лолита упала со стула во время застолья и стала посмешищем в сети

Лолита упала со стула во время празднования своего дня рождения. Видео позора певицы-украинофобки попало в сеть благодаря адвокату Сергею Жорину, который опубликовал ролик в своем Instagram.

Как видно на видео, Лолита отмечает свой день рождения в большой компании в одном из российских ресторанов. При этом она часто курит и пьет алкоголь. Инцидент, судя по всему, произошел уже ближе к концу торжества - на кадрах видно, что именинница уже в изрядно поддатом состоянии.

Скриншот

В момент, когда к Лолите подошла поэтесса Сола Монова, певица сидит с широко расставленными ногами. А во время чтения поздравления, после слов про "базовые вещи" Милявская падает на пол.

Лолита так увлеклась поэзией, что упала со стула

Пользователи сети активно комментируют инцидент и смеются над Лолитой.

  • Вот туша.
  • Позорище.
  • А ведь у нее дочь есть... Бойтесь в следующей жизни получить такую мать себе!
  • Беспардонная баба.
  • Давно ничего не слышали про нее... Наконец-то пропиарилась - упала со стула.
  • На*бенилась, шальная императрица!
  • Ох и грому было...
  • Норм так стул пошатнулся.
  • Косточки упакованы, не больно...
  • Клоунессе это не впервой. Странно, что промежность не вывалила, по своему обыкновению.

Добавим, что уроженка Закарпатья Лолита праздновала свой 55-летний юбилей еще в ноябре. Но видео с позором певицы попало в сеть только сейчас.

Напомним, ранее скандальная певица, которой, к слову, запрещен въезд в Украину, разродилась маразмом о геях в Верховной Раде.

Также мы писали о том, что в одном из интервью Лолита унизила украинцев и поведала о якобы плохом их отношении к евреям.

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